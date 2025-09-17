Cómo será el operativo de seguridad por la Marcha Federal y la sesión en Diputados en el Congreso

Habrá vallas en los accesos al Congreso y un despliegue especial en las calles circundantes para controlar el tránsito y garantizar la seguridad de los manifestantes, de los legisladores y de quienes circulen por la zona.

“Vamos a garantizar que se pueda protestar pero sin afectar el orden público ni el derecho de los demás ciudadanos”, sostienen desde el Ministerio de Seguridad.

Una jornada de alta tensión política

La Marcha Federal de este miércoles es la tercera que se realiza en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza. La primera tuvo lugar el 23 de abril de 2024, cuando el reclamo apuntó al incremento de las partidas presupuestarias para las universidades. La segunda se realizó el 2 de octubre de 2024, después de que el presidente Milei anunciara en su cuenta de X que vetaría la primera Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, algo que finalmente concretó el 3 de septiembre.

Ahora, la protesta se reaviva tras los recientes vetos a dos leyes consideradas claves por la comunidad educativa y sanitaria. Los manifestantes exigirán que los legisladores rechacen la decisión presidencial y restablezcan el financiamiento.

Además, se sumará la tradicional marcha de los jubilados, que reclamará por el impacto del plan económico del Gobierno sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

Patricia Bullrich presentó nuevo equipamiento para las Fuerzas Federales

En la antesala de la marcha, Patricia Bullrich difundió un spot en redes sociales donde destacó la inversión realizada para fortalecer a las Fuerzas Federales.

“Con chalecos, escopetas, motos y vehículos de última generación. Una inversión histórica para que la seguridad no sea un discurso, sino hechos concretos. Con orden hay futuro”, afirmó la ministra y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en el video, titulado “Una doctrina del orden: la seguridad en marcha”.

Bullrich remarcó que el objetivo del equipamiento es “mantener algo que hemos logrado todos los argentinos, que es tener orden en las calles” y aseguró que el mismo será utilizado también en la lucha contra el crimen organizado.