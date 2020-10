A 10 años de la muerte de Kirchner, Alberto y Cristina le rinden homenaje, con fuerte hermetismo por el relanzamiento de la Unasur

Centro Cultural Nestor Kirchner

¿Néstor Kirchner y Evo Morales los volverán a unir? Se espera para este martes 27 de octubre, durante el acto central por el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, una nueva foto juntos con el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, tras más de un mes de enfriamiento de la relación y duras internas por el manejo no solo de la economía, sino también de la reforma judicial, y la política exterior.

Fue el propio Alberto Fernández quien dejó entrever el llamado a la unidad-no logró la asistencia de su Vice al acto del 17 de octubre por la Lealtad peronista organizado por la CGT y los gobernadores del PJ más ortodoxo- porque ella siempre fue esquiva a ese tipo de encuentros en el peronismo tradicional y se ubicó en el ala izquierda del movimiento peronista.

Tal vez por eso, en la Casa Rosada apuestan a que la principal socia de la alianza de Gobierno que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia, esta vez se muestre cerca de su ahijado político.

De concretarse será la segunda vez que Alberto y Cristina se mostrarán en un acto público desde que asumieron el Gobierno el 10 de diciembre de 2019: después de los festejos por la asunción, la vicepresidenta solo pisó una vez la Casa Rosada para un acto oficial: fue en septiembre cuando el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán anunciaron el cierre del acuerdo por la deuda con los bonistas extranjeros.

La expectativa estaba puesta en si Alberto y Cristina se volverán a mostrar juntos en un momento clave para el Gobierno: en medio del pico de presiones por una mega devaluación y una fuerte crisis interna por el pico de la pandemia.

En ese marco Fernández confirmó que presidirá este martes un acto para instalar definitivamente en la sede del Centro Cultural Kirchner (a 100 metros de la Casa Rosada) la estatua de Néstor Kirchner que el Gobierno repatrió la semana pasada desde Ecuador.

El gobierno del presidente ecuatoriano Lenin Moreno había retirado la estatua, del frente de la sede de UNASUR que habían inaugurado los ex presidentes Kirchner, Lula Da Silva, Hugo Chávez y Rafael Correa, férreos opositores al libre comercio que siempre impulsó EE.UU. en la región.

El acto serviría para dos cosas:

1- Mostrar unidos al Presidente y a la Vice después de una novela de contradicciones políticas y económicas.

2- Promover el regreso de la UNASUR, el bloque regional con el cual el kirchnerismo intentará volver a unir a los gobiernos de origen populista latinoamericanos, como contraparte del conservador Grupo de Lima y de la OEA.

Con el impulso del triunfo de Evo Morales en Bolivia, Fernández salió a aclarar la semana pasada, que va a intentar "reconstruir la UNASUR" pero aclaró que "no se tratará de un bloque ideológico" y prometió incluir a los presidentes y ex presidentes que no comulgan con el populismo como el chileno Sebastián Piñera o Ernesto Samper de Colombia.

El peronismo y sus mitos

El acto está pensado como una remake entre el extenso velatorio de Néstor Kirchner el día de su fallecimiento, el 27 de octubre de 2010, pero en medio de la pandemia, los organizadores del Gobierno, del PJ y de La Cámpora, convocaron a una caravana bajo el lema que surgió el día de su muerte: "Que florezcan mil flores", en alusión a los miles de militantes que lo homenajearon ese día.

Con ese slogan, el peronismo intentará repetir el mito de "Néstor Vive". El ex presidente durante su gestión también fue presidente del PJ y también era fan de los mitos peronistas.

El mismo, encabezó el 17 de octubre de 2007, una accidentada caravana y peregrinación peronista para trasladar los restos de Juan Domingo Perón desde la sede de la CGT hasta el mausoleo de la histórica Quinta de San Vicente (donde vivió junto a Evita en el sur del conurbano bonaerense).

Pero esa caravana terminó en medio de balas entre distintas facciones del peronismo y unos 40 heridos. Los máximos dirigentes del PJ con Néstor a la cabeza, se retiraron de la Quinta en medio del enfrentamiento armado entre adherentes de los sindicatos de la UOCRA y de Camioneros, que pugnaban por conseguir el mejor lugar dentro del predio, frente al escenario.

Esta vez, el peronismo apuesta a un acto 4.0 por la pandemia. Convocó a militantes a llevar una flor a cada plaza o cada monumento que lleve el nombre de Néstor Kirchner en cada provincia y cada municipio, sin aglomeraciones ni movilizaciones masivas, con distanciamiento social por la pandemia.

Mientras, el acto central será desde las 17 en el Centro Cultural Kirchner:

Se espera que el jefe de Estado retire el velo de la figura de bronce -que tiene 2,28 metros de alto y un peso aproximado de 600 kilos que será ubicado en el interior del hall central del CCK.

Se trata de un Néstor Kirchner de más de dos metros, con su brazo en alto, el saco desabotonado y la corbata al viento. Es la imagen que posó en la puerta de la UNASUR en Quito durante 5 años y que según Fernández, "permanecerá para siempre en el CCK".

La estatua de Néstor Kirchner había sido un obsequio de la Argentina para el edificio de la Unasur en el año 2014. El gobierno de Cristina -Kirchner había encargado el trabajo a un escultor local y pagó casi $1 millón por el monumento al ex presidente, que luego envió de regalo a Ecuador para proyectarlo al resto del mundo.

Al acto que se desarrollará en el edificio del ex Correo Argentino, serían invitados varios ex mandatarios que integran hoy el grupo de Puebla y buscarían impulsar la UNASUR, como bloque regional para diferenciarse del Grupo de Lima y la OEA, donde tiene mayor influencia EE.UU y Europa.

Parte de esa estrategia ya fue adelantada la semana pasada por el propio Alberto Fernández y la Cancillería cuando cuestionó abiertamente a la OEA al acusarla de ser “cómplice del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales”, y al abstenerse en la votación de ese bloque regional contra las elecciones convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela.

El objetivo de este homenaje es para cerrar filas en medio del peor pico de la crisis económica presiones por una megadevaluación y de las duras negociaciones con el FMI. ¿Será el CCK la futura sede de la Unasur?