Mientras espera novedades sobre la revisión del FMI, el Gobierno flexibilizó más el cepo cambiario

Según destacó en X el secretario de prensa de Presidencia, Javier Lanari, "en el segundo trimestre del año se estima que el Banco Central comprará u$s 6000 millones" y remarcó que entre enero y marzo de este año ya acumuló u$s 4400 millones", justamente los números que analiza el FMI para determinar el grado de cumplimiento de las metas.

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Por su parte, sin hacer mención de las tensas negociaciones que siguen demoradas por nuevos desembolsos de fondos del FMI, Caputo destacó el aumento de declaraciones juradas de exportaciones en un 71% vinculadas a ingresos por exportaciones:

"Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agroindustriales alcanzaron nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 71% respecto de 2025. Más producción, más exportaciones y más crecimiento para nuestro país", dijo el ministro en su cuenta oficial en X antes de su nueva partida a Washington.

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Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agroindustriales alcanzaron nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 71% respecto de 2025.

Más producción, más exportaciones y más… pic.twitter.com/LJG5dBeyjQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 10, 2026

Los detalles de la resolución publicada el jueves en el Boletín Oficial

Según la comunicación del Banco Central, las medidas apuntan a "continuar con ajustes graduales sobre el régimen cambiario, con el objetivo de facilitar operaciones, ordenar flujos y mejorar el acceso al financiamiento", sin eliminar completamente las regulaciones vigentes para las empresas y ahorristas, por temor a que se dispare el precio del dólar y repercuta en la inflación.

Las adecuaciones adoptadas por el BCRA el 09/04/2026 son las siguientes:

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Caputo viaja a Washington para participar de la cumbre del FMI

Caputo Georgieva FMI

En ese marco, tal como había anticipado A24.com, Luis Caputo confirmó que viajará el próximo domingo a Washington para participar la semana que viene de la Reunión de primavera del Directorio del FMI, que se desarrollará entre el lunes 13 y el jueves 16 próximos. El ministro asistirá acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y parte del equipo de técnicos del ministerio de Economía, como el viceministro Juan Daza, que negocian la aprobación de la revisión técnica del programa de refinanciación de la deuda con el FMI.

Aunque cerca del ministro evitaron anticipar la agenda de reuniones que mantendrá, fuentes oficiales no descartaron que Caputo protagonice un encuentro bilateral con la titular del FMI, Kristalina Georgieva en el marco de la cumbre que tendrá como eje los efectos de la crisis económica mundial profundizada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Más allá del apoyo expresado por la vocera del FMI, Julie Kozack, y de la propia Georgieva respecto del rumbo económico, en el Gobierno guardan un estricto hermetismo sobre las causas por las que después de más de dos meses de la visita de la misión del Fondo aún no hay definiciones concretas de parte del organismo.

El programa firmado en abril de 2025 con la refinanciación de 20.000 millones de dólares buscaba fortalecer las reservas del Banco Central con nuevas metas de acumulación de divisas, la salida del cepo cambiario sin devaluar y refinanciar deudas previas.

El staff técnico del FMI había visitado Buenos Aires en los primeros días de febrero para realizar la auditoría del programa y en los parámetros del “Artículo 4” (una revisión de rutina que el organismo realiza a todos sus países miembros una vez al año), pero tras más de dos meses de terminada esa visita, no se difundió el resultado de la revisión.