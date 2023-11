Milei busca gobernabilidad en el peronismo y comienzan las tensiones con el PRO de Mauricio Macri

El ex presidente y jefe político del PRO, Mauricio Macri, presiona sutilmente por el diputado Cristian Ritondo. Lo mimo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Seguramente ya lo va a definir Milei. Y si define por Randazzo, que gobiernen ellos…”, dijo a A24.com un allegado a Macri y a Ritondo. El PRO no les daría sus votos en Diputados para todas las leyes en ese caso. Acompañará de manera más módica.

Macri, Patricia Bullrich y Ritondo fueron los arquitectos de la fiscalización imprescindible para Milei en el balotaje del 19 de noviembre último. Además, los tres fueron los voceros del apoyo macrista al economista libertario. En el último tramo se sumó el senador Luis Juez. En los códigos de la política esos favores se pagan con espacios de poder y el macrismo imaginaba una coalición de gobierno donde el PRO condujera el Congreso.

El punteo de los votos en Diputados, una clave

“No sólo pusimos los fiscales, fuimos voceros durante un mes. Mauricio, Patricia y Ritondo. Despues se agregó Juez y ellos querían que salgamos a jugar por ellos”, dijo a A24.com uno de los máximos allegados a Macri. El aire se corta con cuchillo en esas filas. También en el Senado el PRO podría dar su apoyo.

El bloque de La Libertad Avanza tendrá 39 diputados y 7 senadores, demasiado poco para asegurar las leyes. La bancada de Juntos por el Cambio tendrá 93, Unión por la Patria 105, la izquierda 5, los cordobeses 5, los socialistas 2 y los partidos provinciales son 9, que siempre responden al oficialismo de turno. Randazzo se inscribe entre los 5 cordobeses.

En cambio Ritondo tiene influencia en los 93 de Juntos por el Cambio, aunque muchos radicales y de la Coalición Cívica ya no responderán al mandato del macrismo junto a Milei.

“Pero dentro de ese bloque de 93, una cosa es si Ritondo es presidente de la Cámara y otra si no lo es”, señaló un legislador de larga experiencia en la Cámara baja. Ritondo podría negociar con viejos amigos radicales y peronistas de todos los sectores para sacarle leyes a Milei. Pero sólo si tiene el poder de la presidencia de la Cámara.

El "ala Eurnekián" quiere un mayor apoyo de una "pata peronista"

Randazzo no tendría ese número. Pero el “ala Eurnekián” del gobierno de Milei está convencida de que el presidente electo necesita una “pata peronista” para asegurarle la gobernabilidad y las leyes al futuro mandatario. Descuentan que el voto del PRO está garantizado por Macri y Bullrich, que prometieron fidelidad.

El “ala Eurnekián” está conformada por Milei, Karina Milei, la "primera hermana"; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor en comunicación, Santiago Caputo. Milei, Posse y Francos se conocieron y convivieron en Aeropuertos 2000. En esas usinas opinan que la gobernabilidad se asegura con una pata del peronismo y descuentan el apoyo de los macristas.

“Pero no es tan asi. Macri y Bullrich no podrán convencer a los propios si Milei no juega por Ritondo. Además, a ningún dirigente del PRO le gustará compartir la foto con Randazzo”, señalaron a A24.com en el bloque del PRO.

La ratificación de Scioli sumó desconfianza con el PRO

Milei quiere hacer encajar el círculo en un cuadrado. La canciller Diana Mondino anunció este lunes que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, supo construir “una excelente relación” con el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva y seguirá ocupando esa misión en Brasilia en comisión, en forma indefinida hasta que llegue un reemplazo. Esa noticia desencadenó fuertes desconfianzas en las filas del macrismo.

Esto se confirmó este lunes tras la reunion de Mondino y Scioli con el canciller brasileño Mauro Vieira y el embajador carioca en Buenos Aires, Julio Bitelli. Milei archivó su promesa de campaña de ruptura diplomática con Brasil y con China. Mondino recompuso las relaciones con ese país.

En el PRO y en entre los embajadores de carrera del cuerpo diplomático y de la Cancillería existe infinidad de nombres como para que Mondino no pueda elegir un embajador con idoneidad para ocupar en dos semanas la misión en el principal socio comercial de la Argentina. Scioli no es el más rabioso kirchnerista, pero para los dirigentes de Macri no es sencillo justificar esa designación.

El corrimiento de Iguacel, también golpeó a Macri

En el macrismo comienzan a sospechar que los vasos comunicantes entre Milei y el peronismo son más profundos de lo que se imaginaban. “Sin comentarios”, dijo a A24.com un diputado de fuerte llegada a Macri. No había caído nada bien que Milei le haya quitado la conducción de YPF a Javier Iguacel, de Macri, y se la haya cedido a Horacio Marín, del Grupo Techint. Milei se había sacado una foto con Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, que hizo campaña por el libertario. Para Macri, es clave tener control sobre algun sector energético.

“No es que Milei necesite construir gobernabilidad y por eso le quiera dar lugar a los peronistas como Schiaretti, Randazzo o Scioli. El punto es que él viene del peronismo, el propio Sergio Massa señaló en el debate presidencial que Milei asesoro al Frente Renovador massista", señalan en el macrismo.

Por eso algunos se preguntan si Milei habrá escuchado los consejos de Macri de que no confíe en los peronistas que durante su gobierno lo traicionaron. Macri le habló a Milei en forma muy crítica de Massa y de los gobernadores del PJ, que le incumplieron durante su gobierno. Ahora los macristas comienzan a preguntarse si el libertario lo escuchó.

"Además, es muy amigo de Guillermo Nielsen, tiene fuertes relaciones con Roberto Lavagna y fue asesor de Daniel Scioli cuando este era candidato presidencial. Francos trabajó en la Corporación América, en el Banco Provincia y fue designado en el BID por Alberto Fernández”, repasan en el PRO. El sistema de relaciones de Milei está en revisión.

El conflicto en Seguridad, otro foco por resolver

Otro foco de conflicto es el Ministerio de Seguridad. Milei se lo ofreció a Patricia Bullrich y ésta lo aceptó, pero aún no se anunció oficialmente. En las filas bullrichistas sospechan que el futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse, comenzó conversaciones informales con el ministro de Seguridad del gobierno peronista, Aníbal Fernández, para acordar las cúpulas de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, antes del desembarco de Bullrich. “El chiste es que no las designe Bullrich y que las cúpulas reporten y se referencien en Posse”, señalaron en el PRO.

Según confiaron a A24.com furentes del bullrichismo, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio no va a aceptar esas condiciones y antes va a hablar con Milei al regreso del presidente electo de su viaje a los Estados Unidos para dejar en claro que ella debe manejar esos resortes.

“Si asume, Bullrich debe tener todo el poder. Y el principal es el nombramiento de los jefes. Si no, ella no asume”, dijo un dirigente del PRO. Bullrich espera que Milei vuelva del viaje. En el PRO, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pidió que Bullrich renuncie a la presidencia del PRO por arreglar unilateralmente con Milei su cargo en Seguridad.

Victoria Villarruel recorrió las fuerzas sin hablar con Bullrich

En el sector libertario desestiman que haya algun tipo de desencuentro con Bullrich. Pero entre sus seguidores también existen recelos por las señales continuas del “ala Eurnekian” hacia el peronismo y la histórica relacion de esos directivos con los sucesivos gobiernos peronistas y con el mismo kirchnerismo durante 20 años.

Tampoco cayó bien en las filas de Bullrich la incursión de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las tres fuerzas de seguridad. El viernes último, la compañera de fórmula de Milei hizo sucesivas visitas a los edificios Centinela, Guardacostas y el de la Policía Federal, donde se sacó fotos con los principales jefes y mostro cercanía a ellos.

Para ese entonces, Milei, Karina Milei y Posse ya le habían advertido a Villarruel que los nombramientos en los ministerios de Seguridad, Defensa y en la Agencia Federal de Inteligencia no iban a ser de ella, sino de Posse, es decir de Milei. Posse trabaja con un asesor principal, el ex brigadier Jorge Jesus Antelo, un antiguo asesor del Grupo Eurnekián en temas aeronáuticos de Aeropuertos 2000. La cartera de Defensa y la AFI aún son un misterio.

Durante la campaña, Milei había prometido que iba a empoderar a Villarruel con el manejo absoluto de la Seguridad, la Defensa y la inteligencia, habida cuenta que la dirigente convocaba a un importante voto militar. Pasada la campaña, se archivó esa política.

Riesgo de escenarios de violencia del kirchnerismo y la izquierda

“Es comprensible que Victoria quisiera mostrar que tiene aún el favor de los uniformados, pero antes tendría que haber hablado con Patricia Bullrich y no habló”, señalan en el bullrichismo. En esos despachos aseguran que estos ruidos son innecesarios e inconvenientes en un contexto en el cual el kircherismo puede estar preparando fuertes escenarios de protesta social y de violencia para fin de año.

De hecho, los grupos piqueteros anuncian que el 19 y el 20 de diciembre habrá cortes de calles y accesos a la ciudad y el jefe del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ya avisó: “Espero que al gobierno de Milei le vaya mal”.

“Para la semana próxima nomás los grupos de izquierda y el kirchnerismo violento planifican disturbios”, dicen cerca de Bullrich. En tanto, descuentan que Guillermo Francos, como futuro ministro del Interior, está teniendo reuniones con varios gobernadores peronistas para asegurar la gobernabilidad, tanto en las calles como en el Congreso. “Está bien que hable con los peronistas, pero los votos en el Congreso se los podemos dar nosotros”, dicen en el PRO. En ese sector señalan que Milei tiene relaciones previas con el peronismo que las hará valer en su gobierno.

El acuerdo entre Milei y Schiaretti, la otra pata peronista cordobesista

Otra señal al peronismo profundo fue el nombramiento de Osvaldo Giordano al frente de la Anses, en lugar de Carolina Píparo que ya había sido nombrada. Piparo fue desplazada por la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tendrá a su cargo los planes sociales. La Anses tiene el manejo de pensiones y asignaciones universales por hijo y Pettovello se negó terminantemente a que esa caja la maneje Píparo, sin experiencia en la gestión.

Giordano es un economista de prestigio y larga trayectoria y es el ministro de Finanzas del gobernador cordobés, Juan Schiaretti. Sin embargo, no será el único schiarettista de la gestión de Milei. Todavía no están confirmados, pero se descuenta que habrá más cordobeses en el gabinete. Milei necesita fortalecer la pata peronista.

En la danza de economistas, no hay macristas

Por otra parte, la designación casi confirmada de Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía no es atribuible al Pacto de Accasusso entre Milei, Macri y Bullrich. Si bien Caputo fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante la gestión de Macri, su designación en el gobierno de Milei se produjo por una intermediación del joven Santiago Caputo, asesor en comunicación de campaña de Milei, sobrino de Luis y de Nicolás Caputo, el empresario más amigo de Macri. “Macri no pidió a Caputo, sino que vienen hablando con Javier desde antes del Pacto de Accasusso”, señalan en La Libertad Avanza.

Finalmente, ninguno de los economistas asesores de Milei en la campaña parecen ocupar roles relevantes en el futuro gabinete. Roque Fernández, Carlos Rodriguez y Emilio Ocampo, los “dolarizadores”, ya no están en el entorno. Darío Epstein aparece en un segundo plano. Juan Nápoli desapareció de la escena tras un escándalo sexual. Caputo aún no está oficializado hasta tener luz verde de su esposa.

Ocampo y Demian Reidel fueron casi nombrados como presidentes del Banco Central, pero tuvieron que dejar el lugar por sucesivas discrepancias. Las alianzas de Milei pueden aún cambiar varias veces hasta su asunción el 10 de diciembre.