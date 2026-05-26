El beneficio de ANSES que más esperan las familias volvió a aumentar

Como ocurre habitualmente, el organismo deposita mensualmente el 80% de la asignación y retiene el 20% restante hasta que la familia presenta la documentación obligatoria que acredita el cumplimiento de los controles establecidos por el programa.

De esta manera, los beneficiarios recibirán de manera directa un pago de $377.532, mientras que $94.383 permanecerán retenidos de forma temporal.

Este sistema tiene como finalidad garantizar el seguimiento de aspectos considerados esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes, entre ellos la educación, la salud y la vacunación obligatoria.

La suma retenida puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, trámite indispensable para acceder al monto acumulado.

La Libreta AUH continúa siendo un requisito fundamental

El esquema de retención del 20% se mantiene sin modificaciones y seguirá siendo una condición indispensable para acceder a la totalidad del beneficio.

La Libreta AUH constituye el documento mediante el cual las familias certifican que los menores cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. A través de este formulario se verifica:

La asistencia regular a establecimientos educativos.

La realización de controles médicos periódicos.

El cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

Una vez presentada la documentación correspondiente, el organismo libera el dinero retenido durante el período evaluado y realiza el pago acumulado en la cuenta bancaria del titular.

Desde ANSES recuerdan que la presentación en tiempo y forma de esta documentación resulta clave para no perder el acceso a los montos pendientes de cobro.

Los beneficios alimentarios también tendrán incremento

Además de la asignación principal, miles de familias continuarán percibiendo distintos refuerzos alimentarios que se depositan automáticamente junto con la prestación.

Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, programas orientados a fortalecer la seguridad alimentaria de hogares con niños pequeños.

Con la actualización prevista para junio, los valores de la Tarjeta Alimentar quedarán establecidos de la siguiente manera:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para hogares con dos hijos.

$149.425 para quienes tengan tres hijos o más.

Estos montos se acreditan de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

La ayuda económica busca contribuir a la compra de alimentos y garantizar el acceso a productos esenciales para la nutrición infantil.

Complemento Leche: cuánto se cobrará desde junio

Otro de los beneficios que registrará una actualización es el Complemento Leche, asistencia destinada a mejorar la alimentación de niños en sus primeros años de vida y de personas gestantes alcanzadas por determinadas prestaciones sociales.

Desde junio de 2026, este refuerzo pasará a ubicarse en $54.665 mensuales.

El beneficio forma parte de las políticas de acompañamiento alimentario impulsadas por el Estado y se deposita automáticamente a quienes reúnen las condiciones exigidas.

Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios no necesitan iniciar trámites específicos para recibir este adicional siempre que ya se encuentren incorporados al programa.

Quiénes pueden acceder a la asignación por discapacidad

La AUH por discapacidad está dirigida a familias que tengan hijos con discapacidad debidamente acreditada ante ANSES y que cumplan con las condiciones previstas por la normativa vigente.

A diferencia de otras asignaciones familiares, esta prestación contempla características particulares debido a las necesidades especiales de los beneficiarios y a los costos adicionales que suelen afrontar los hogares vinculados al cuidado, tratamiento y acompañamiento de personas con discapacidad.

Entre los requisitos generales se encuentra la presentación de la documentación correspondiente que certifique la condición de discapacidad y la actualización periódica de los datos personales y familiares registrados en el organismo.

Asimismo, los titulares deben respetar el sistema de validación anual mediante la Libreta AUH para acceder al cobro completo de los importes retenidos.

El beneficio diferencial para regiones especiales

ANSES también confirmó la continuidad de los montos diferenciados destinados a residentes de determinadas zonas consideradas desfavorables desde el punto de vista geográfico y climático.

Este esquema especial, identificado como Zona 1, alcanza principalmente a localidades ubicadas en la región patagónica y otras áreas específicas contempladas por la normativa.

Debido a las particularidades económicas y al mayor costo de vida registrado en estas regiones, los beneficiarios reciben valores superiores respecto de los establecidos para el resto del país.

Desde junio, el monto bruto de la AUH por discapacidad para quienes integren esta categoría ascenderá a $613.489.

Tras aplicarse la retención correspondiente, el pago efectivo mensual será de $490.791,20, mientras que $122.697,80 permanecerán retenidos hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este diferencial representa una ayuda económica adicional destinada a compensar los mayores gastos que suelen afrontar las familias radicadas en zonas alejadas o con condiciones climáticas más exigentes.

Cómo impactará el aumento en los ingresos familiares

La combinación entre la asignación principal y los complementos alimentarios permitirá que numerosos hogares experimenten una mejora en sus ingresos durante junio.

En muchos casos, la suma de la AUH por discapacidad, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche representa una fuente central de recursos para afrontar gastos cotidianos vinculados a alimentación, educación, salud, transporte y cuidado de los menores.

La actualización anunciada adquiere especial relevancia en un contexto donde los costos asociados a tratamientos médicos, medicamentos, terapias especializadas y asistencia permanente continúan teniendo un peso significativo en la economía de las familias que conviven con situaciones de discapacidad.

Por ese motivo, cada ajuste mensual es seguido con atención por miles de beneficiarios que dependen de estos ingresos para sostener su presupuesto familiar.

El mecanismo de actualización mensual seguirá vigente

La mejora aplicada en junio responde al sistema de movilidad que ANSES utiliza actualmente para actualizar prestaciones sociales y asignaciones familiares.

Bajo este esquema, los montos se recalculan todos los meses tomando como referencia los datos inflacionarios publicados oficialmente por el INDEC.

La metodología busca evitar que las prestaciones pierdan capacidad de compra frente al aumento generalizado de precios y permite realizar correcciones periódicas en función de la evolución de la economía.

Como consecuencia, tanto la AUH por discapacidad como los beneficios alimentarios asociados continuarán registrando modificaciones mensuales siempre que las variaciones inflacionarias así lo determinen.

Las futuras actualizaciones dependerán de los índices que se conozcan en los próximos meses, por lo que los montos podrían volver a modificarse en las liquidaciones siguientes.

Un apoyo clave para miles de hogares argentinos

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad continúa siendo una de las herramientas más importantes dentro de la red de asistencia social administrada por ANSES. Su objetivo principal es brindar acompañamiento económico a familias que enfrentan gastos adicionales derivados del cuidado de niños y adolescentes con discapacidad.

La actualización de junio no solo incrementa el valor de la prestación principal, sino que también fortalece otros programas complementarios vinculados a la alimentación y al desarrollo infantil.

Con montos más elevados y acreditación automática de los beneficios adicionales, el organismo busca garantizar que las familias cuenten con mayores recursos para afrontar sus necesidades cotidianas y mantener el acceso a servicios esenciales de salud, educación y nutrición.