Mauro Icardi explotó por las críticas tras quedar sin club: "Confunden desempleo con fracaso"

Por último, Icardi se dirigió directamente a quienes siguen de cerca su situación y aseguró que no comparte la preocupación que algunos manifiestan por su futuro. “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”, concluyó el delantero, que por ahora continúa entrenándose mientras define cuál será el próximo capítulo de su carrera.

Cuál es la explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena durante el fin de semana tras compartir una publicación que generó un fuerte revuelo en las redes. El delantero publicó una imagen del hotel en París junto con la fecha exacta del primer encuentro que mantuvo con la China Suárez, quien hoy es su pareja.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista evocó aquel momento que marcó el inicio de su vínculo con la actriz y escribió: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26/09/21”. El mensaje no tardó en generar repercusiones, ya que remite directamente al escándalo mediático que años atrás fue bautizado como el Wandagate.

A raíz de esa publicación, en Intrusos (América TV) volvieron a analizar los detalles de aquella controversia que sacudió al mundo del espectáculo. En ese contexto, Natalie Weber aportó una versión hasta ahora poco conocida sobre lo que habría ocurrido durante ese viaje a la capital francesa. Según señaló la panelista, la intención original de la China Suárez no habría sido encontrarse con Icardi, aunque finalmente sus caminos terminaron cruzándose.

"Los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte", afirmó Weber, dejando entrever una fuerte hipótesis sobre aquel episodio.

Más adelante, la panelista amplió su relato sobre lo sucedido a fines de septiembre de 2021 y sostuvo: "No sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro". Sus declaraciones reavivaron el debate alrededor de uno de los episodios más resonantes de la farándula argentina en los últimos años.