A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Horas clave

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: "Están esperando..."

En PrimiciasYa dieron a conocer una decisión que pone en duda el futuro artístico de Joaquín Levinton y podría marcar un antes y un después en su carrera.

30 sept 2026, 18:31
La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: Están esperando...

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: "Están esperando..."

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: Están esperando...

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: "Están esperando..."

La denuncia por abuso sexual presentada por una exnovia puso a Joaquín Levinton bajo la lupa y generó interrogantes sobre su futuro laboral. En medio de la repercusión del caso, en PrimiciasYa (América TV) informaron qué podría ocurrir con su participación en Es mi sueño, el programa de El Trece en el que se desempeña como jurado.

El músico forma parte del ciclo desde hace un tiempo y ocupa un lugar importante dentro de la propuesta, que apunta a un público familiar. Ante la situación judicial que trascendió, el canal analiza los próximos pasos y, por el momento, no habría definido si continuará al frente del jurado.

Leé también

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual: "Tengo pruebas"

yanina latorre conto que le dijo joaquin levinton tras la denuncia por abuso sexual: tengo pruebas

De acuerdo con la información que se conoció sobre las grabaciones, le tocaría ir mañana y desde la producción todavía no le buscaron reemplazo. A su vez, explicaron que existe material registrado que permitirá mantener las emisiones: Ya hay ocho programas grabados por Levinton y no es que se van a cancelar. Igual el canal quiere evaluar a partir de lo que pase su continuidad o no….

En este contexto, Luis Ventura señaló que la posición que adopte públicamente el cantante podría ser determinante para definir qué sucederá con su continuidad en el programa. El periodista remarcó la importancia de que Levinton dé su versión de los hechos y sostuvo: Están esperando su descargo para que el canal siga creyendo él en un futuro cercano.

A su vez, Marina Calabró explicó que el ciclo necesita continuar con sus grabaciones y contar con los integrantes habituales del jurado: Es un programa que tiene una continuidad y necesitan seguir grabando con los jurados ”.

Luego de que trascendiera la denuncia, Levinton utilizó sus redes sociales para dar su versión y apuntó directamente contra la mujer que lo denunció. El líder de Turf aseguró que ya había atravesado una situación similar años atrás y sostuvo que la denunciante lo estaría acosando.

"Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos", escribió.

Además, afirmó que la mujer continuaría intentando comunicarse con él pese a sus bloqueos y aseguró contar con registros de esos contactos: "Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarse desde un teléfono nuevo".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Joaquín Levinton

Lo más visto