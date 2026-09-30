La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: "Están esperando..."

A su vez, Marina Calabró explicó que el ciclo necesita continuar con sus grabaciones y contar con los integrantes habituales del jurado: “Es un programa que tiene una continuidad y necesitan seguir grabando con los jurados ”.

Luego de que trascendiera la denuncia, Levinton utilizó sus redes sociales para dar su versión y apuntó directamente contra la mujer que lo denunció. El líder de Turf aseguró que ya había atravesado una situación similar años atrás y sostuvo que la denunciante lo estaría acosando.

"Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos", escribió.

Además, afirmó que la mujer continuaría intentando comunicarse con él pese a sus bloqueos y aseguró contar con registros de esos contactos: "Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarse desde un teléfono nuevo".