Yuyito González lanzó una dura crítica a Fátima Florez y reveló si aún habla con Milei

En medio del revuelo que generó la presencia de Javier Milei en la obra de Fátima Florez en Mar del Plata, quien dio su firme punto de vista fue Yuyito González, ex pareja del presidente.
La conductora Yuyito González se refirió al reencuentro de Fátima Florez con Javier Milei en teatro y contó si tiene diálogo con su ex tras la separación.
La conductora fue consultada ante las cámaras del ciclo Intrusos (América Tv) por su futuro laboral y se sorprendió al volver a mantener contacto con la prensa. "Los extrañaba, no me daba cuenta, pero ahora que los veo sí", dijo entre risas.
Sobre su 2026 en televisión, la conductora adelantó: "Todavía no nos sentamos a hablar con el canal por las vacaciones de unos y otros, pero calculo que sí. Y tengo otras propuestas más y las estaré hablando ahora".
Consultada sobre su presente sentimental, Yuyito González se sinceró: "Estoy en plan de dejarme conquistar". Y en ese sentido se le preguntó si mantiene comunicación con su ex Javier Milei y ella explicó: "Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va".
"Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero", añadió con seguridad sobre el final de su relación con el presidente.
Y luego finalizó con un palito contra Fátima Florez: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".
"Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla", cerró contundente.
Javier Milei soprendió a todos al compartir una canción con su ex pareja Fátima Florez en pleno escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata donde su ex pareja presenta el espectáculo Fátima Universal.
María Fernanda Callejón le consultó puntualmente a la humorista en La mañana con Moria (El Trece) qué fue lo que charlaron al oído cuando se encontraban en el escenario y ella contó qué se dijeron en ese instante delante de todo el público.
“Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó feliz Fátima Florez por volver a ver a Javier Milei y la forma en que fluyó todo.
Y respecto al vínculo sentimental que mantuvieron durante casi un año, la actriz reconoció: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja".
"Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”, concluyó Fátima Florez.