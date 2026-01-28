Yuyito González lanzó una dura crítica a Fátima Florez y reveló si aún habla con Milei

"Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero", añadió con seguridad sobre el final de su relación con el presidente.

Y luego finalizó con un palito contra Fátima Florez: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".

"Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla", cerró contundente.

Fátima Florez contó qué le dijo Javier Milei al oído en el escenario

Javier Milei soprendió a todos al compartir una canción con su ex pareja Fátima Florez en pleno escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata donde su ex pareja presenta el espectáculo Fátima Universal.

María Fernanda Callejón le consultó puntualmente a la humorista en La mañana con Moria (El Trece) qué fue lo que charlaron al oído cuando se encontraban en el escenario y ella contó qué se dijeron en ese instante delante de todo el público.

“Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó feliz Fátima Florez por volver a ver a Javier Milei y la forma en que fluyó todo.

Y respecto al vínculo sentimental que mantuvieron durante casi un año, la actriz reconoció: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja".

"Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”, concluyó Fátima Florez.