La agenda de Javier Milei y el Gobierno para esta semana: reuniones con empresarios y actividades oficiales

Por la noche, a las 20, asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Alvear Palace Hotel. También participarán Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes 17, a las 11, se realizará una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada. En paralelo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa en la sede del Gobierno.

A las 14, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar, en el predio de La Rural. Más tarde, a las 17, el Presidente expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, que se desarrollarán en el Palacio Libertad. También está prevista la presencia del canciller Pablo Quirno.

El miércoles 18, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia está prevista para las 10, en la sede de la casa de estudios.

El jueves 19 tendrá dos compromisos centrales. A las 17, recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA. Luego, a las 20, disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango. Lo acompañará el canciller Pablo Quirno.

Por último, el viernes 20, participará a las 11 de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, junto a Karina Milei. La actividad se enmarca en los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

A las 19, el Presidente asistirá al lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, que tendrá lugar en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda de los ministros: viajes a Mendoza, Uruguay y Europa

La actividad del Gobierno también incluirá compromisos de los principales integrantes del Gabinete y funcionarios nacionales.

El lunes 16, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará a las 13 de una reunión como miembro del Directorio de YPF.

El miércoles 18, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará a las 9.15 en el Summit “El País que se Viene”, organizado por Somos Pymes.

Ese mismo día, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viajará a París, Francia, para exponer a las 16.30 —hora local— en la conferencia “Artificial Intelligence and Corporate Governance: Current Frameworks, Emerging Practices and Non-Human Corporations”, en el auditorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El jueves 19, Sturzenegger participará de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, entre las 9 y las 10.30, en París. La reunión estará reservada a los miembros del comité.

En paralelo, Santilli viajará a Mendoza para participar como orador de la Cumbre de Minería. Su intervención está prevista para las 9.30.

La agenda internacional de Sturzenegger continuará el viernes 20 en Alemania. Entre las 12.30 y las 15.30, hora local, expondrá en la conferencia “Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany”, organizada por la Fundación Friedrich Naumann en Düsseldorf.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará durante esa jornada de una reunión de ministros de Salud del Mercosur en Uruguay.

De esta manera, la semana del Gobierno combinará reuniones con representantes del sector privado, actividades institucionales y participaciones en encuentros nacionales e internacionales.