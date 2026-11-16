"El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando", relató. "Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá", sumó entre risas. "Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho", expresó. También contó que, cuando empezó a sentirse un poco mejor, miró algunas emisiones de Con Carmen de los días en que no pudo estar al frente del ciclo.

"La verdad que estaba muy débil", sostuvo. Después recordó uno de los momentos más difíciles de su cuadro: "El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre". "Siempre me cargan ustedes...", dijo entre risas. Luego volvió a hablar con seriedad: "Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava".

La palabras de Carmen Barbieri sobre su recuperación: "Estoy anémica"

"Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica", reconoció Carmen Barbieri. "Pero estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron", expresó. "Gracias por esperarme, gracias por hacerme el aguante. Gracias", dijo.

Vale recordar que, horas antes de volver, Barbieri había hablado en exclusiva con Teleshow y había adelantado que todavía no estaba del todo recuperada. "La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Ahora estoy yendo a trabajar, cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible", contó. "Me mató el COVID, que se estaba yendo, y tuve una infección urinaria bravísima", explicó.

"Tuve un virus, primero una bacteria, que lucharon en mi cuerpo y me destrozaron. Quedé con una anemia... Bueno, no importa, pero estoy mucho mejor. Estoy yendo al canal", expresó antes de volver a su lugar en la pantalla.

Barbieri también contó cómo fue uno de los días posteriores al alta. "Ayer, por ejemplo, dormí todo el día, que cuando me despertaba me tomaba la fiebre porque dije: 'No puedo dormir todo un día entero'. Y no tenía fiebre, por suerte", explicó.

Ahora, con una nueva internación breve y varios días de recuperación por delante, Carmen Barbieri volvió a ocupar su lugar en Con Carmen. Entre aplausos, humor y agradecimientos, la conductora reconoció que todavía se siente débil, pero celebró reencontrarse con su equipo y volver a hacer lo que, según sus propias palabras, le devuelve la alegría: trabajar.