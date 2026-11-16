La diferencia entre ambas versiones llevó a Yanina a plantear una pregunta sobre la actitud de Pampita frente a las versiones de ruptura. La conductora recordó el móvil que la modelo había realizado en LAM y cuestionó por qué no había desmentido directamente la separación si, como sostuvo Paula Varela, nunca habían dejado de estar juntos.

Qué había contado Yanina Latorre sobre la separación de Pampita y Martín Pepa

El pasado 4 de noviembre, Yanina había revelado en su programa que Pampita y Martín Pepa llevaban alrededor de 15 días separados. En aquella oportunidad, explicó que el distanciamiento habría estado relacionado con los mismos problemas que habían atravesado en crisis anteriores: la distancia, las agendas laborales y las diferencias de personalidad.

Además, aseguró que, según la información que había recibido de personas cercanas a ambos, habría sido el polista quien tomó la decisión de terminar la relación. Incluso, mencionó una versión del entorno de él sobre la personalidad de la modelo que generó repercusiones.

Ahora, con las imágenes de ambos juntos y las versiones de una posible reconciliación, Yanina volvió a poner el tema sobre la mesa y lanzó una filosa pregunta dirigida a Pampita. "A ver, si nunca se separaron en el famoso móvil de LAM ¿ella no hubiera dicho: 'Chicos, no estamos separados'? Porque no quiere hablar de su vida privada ¿y para qué se la pasa chapando con el tipo públicamente en todo el campo de polo?", disparó.

Pero eso no fue todo. La conductora también recordó un episodio que vivió con la modelo durante la misa del Papa, a la que ambas asistieron el lunes anterior. "Y aparte, otro detalle, en la misa que yo la vi del Papa el lunes pasado ella no me saludó, o sea que estaba enojada. No me saludó nunca, ¿por qué no vino y me dijo: 'Che, Yani de dónde sacaste que estoy separada si no lo estoy?", concluyó.