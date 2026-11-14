Javier Milei reivindicó las ideas de Manuel Belgrano y lanzó una fuerte definición: "Si, voy por la reelección"

En ese contexto, Milei trazó un paralelismo entre las ideas de Belgrano y el rumbo de su gestión, con especial énfasis en la libertad económica, el comercio, la propiedad privada y el mérito. Durante su intervención, el Presidente aseguró que la figura de Manuel Belgrano debe ser reconocida no solo por su participación en la independencia argentina, sino también por sus aportes al pensamiento económico.

El Presidente Javier Milei encabezó la apertura de la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas" en el Museo Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos 2026. https://t.co/W1wUcsP5xS — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 14, 2026

“Buscamos reivindicar a Manuel Belgrano en todo su esplendor. Fue el primer economista moderno en el Río de la Plata y el primer liberal”, afirmó. Milei recordó que Belgrano viajó a España para estudiar Derecho, pero desarrolló un profundo interés por la economía política y las corrientes intelectuales que comenzaban a transformar Europa.

En esa línea, sostuvo que la Revolución Francesa impulsó cambios en el pensamiento político y económico de la época. “La Revolución Francesa provocó una revolución intelectual. Belgrano era un impulsor del derecho natural, la columna vertebral de la cultura occidental”, expresó.

Además, aseguró que el prócer comprendía las consecuencias de la intervención estatal en los mercados. “Sabía que los precios máximos fijados por el Estado generan escasez y desorden”, señaló. El mandatario también destacó la oposición de Belgrano a los monopolios y su defensa de la agricultura, el comercio y la producción como motores del desarrollo económico: “Combatió el monopolio en toda su vida. Fomentar la agricultura y el comercio era su idea y alimentó la historia de la Nación”, sostuvo.

La comparación de Milei entre las ideas de Belgrano y su modelo

En otro tramo de su discurso, Milei profundizó en la relación entre el pensamiento económico de Belgrano y las teorías que dieron origen al liberalismo moderno. El Presidente mencionó la influencia de las corrientes intelectuales españolas y se refirió a los aportes del economista escocés Adam Smith.

También cuestionó algunos aspectos de la teoría del valor-trabajo, aunque reconoció la importancia de Smith en el desarrollo de la economía como disciplina. Según su interpretación, "Belgrano comprendía la importancia de la oferta, la demanda, el comercio y el progreso tecnológico" para impulsar el crecimiento de una sociedad.

El Presidente asistió acompañado de la secretaría general de la Presidencia. (Foto: Presidencia)

“Belgrano entendía que el valor es subjetivo y que depende de la oferta y la demanda”, afirmó. Milei utilizó esa lectura histórica para defender el rumbo de su administración: “Estaba todo escrito, solo teníamos que seguir los pasos de Manuel Belgrano y decidimos desde nuestro Gobierno seguir ese camino, el del comercio”, expresó.

Milei habló de su reelección y prometió profundizar la apertura comercial

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando el Presidente se refirió al desempeño económico de la Argentina y a los objetivos que todavía pretende alcanzar. Milei aseguró que el país sufrió un proceso de empobrecimiento durante el último siglo y atribuyó ese deterioro a las restricciones sobre el trabajo, la producción y el comercio.

En ese marco, afirmó que su Gobierno avanzó en la apertura de nuevos mercados internacionales. “Ya abrimos más de 500 mercados y comercializamos con el 30% del planeta. Cuando llegamos estábamos en el 10%”, sostuvo.

Luego, hizo referencia a una eventual reelección presidencial y planteó la necesidad de ampliar todavía más las relaciones comerciales de la Argentina. "Si, estoy yendo por la reelección y voy negociar con el 90 % del planeta”, sostuvo.

Milei defendió las reformas económicas y habló del potencial energético y minero

El mandatario también aprovechó la inauguración de la muestra para destacar el crecimiento que, según afirmó, registra el sector energético argentino. En ese sentido, atribuyó parte de los resultados a las reformas regulatorias impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger.

“Todo el mundo está sorprendido por el crecimiento en el sector energético”, aseguró. Además, se refirió a las modificaciones de la Ley de Glaciares y sostuvo que los cambios en el marco normativo podrían generar una fuerte expansión de las exportaciones mineras.

Milei afirmó que esas reformas "permitirían multiplicar por 20 las ventas externas de minerales y proyectó un superávit de 50.000 millones de dólares". Las cifras fueron presentadas por el Presidente como parte de sus expectativas sobre el potencial económico del país y no como resultados ya concretados.

La muestra se puede visitar en el Museo de la Casa Rosada.

En su exposición, volvió a insistir en que la desregulación, la inversión privada y la apertura comercial son herramientas centrales para impulsar el crecimiento.

El mensaje final de Milei sobre Manuel Belgrano y la libertad económica

Hacia el cierre del acto, el Presidente retomó la figura histórica de Belgrano y lo describió como un hombre que desafió a las élites y las estructuras de poder de su época. En ese contexto, citó una frase atribuida al prócer: “Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”.

Milei sostuvo que la Bandera Nacional continúa representando tanto la libertad política como la posibilidad de trabajar, producir y comerciar sin restricciones. Finalmente, afirmó que la defensa del mérito, la propiedad y la producción permitirá mantener vigente el legado del creador de la Bandera: “El sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, concluyó.

La exposición “Belgrano, la revolución de las ideas” propone un recorrido por la trayectoria intelectual, política y militar del prócer argentino. La inauguración también contó con una recreación histórica protagonizada por el actor Mario Moscoso, quien interpretó a Domingo Faustino Sarmiento durante una representación de la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, realizada en 1873.