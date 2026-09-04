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Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

La ex Gran Hermano Romina Uhrig fue contudente al referirse a los rumores de affaire con un reconocido productor de televisión.

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Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Días atrás, Romina Uhrig no dudó en compartir públicamente en La Jugada (Telefe Stream), programa conducido por Daniela Celis y Mica Viciconte, que atraviesa un gran presente sentimental. "Estoy enamorada. Nunca amé así en la vida, nunca me pasó", aseguró Romina, dejando en claro la intensidad de los sentimientos que atraviesa actualmente.

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Según contó, lleva tres meses en pareja, aunque por el momento prefirió mantener la identidad del hombre que conquistó su corazón lejos de la exposición y no dio detalles sobre quién es. Esa reserva fue el disparador de todo tipo de especulaciones en las redes sociales, donde los usuarios empezaron a buscar pistas sobre quién podría ser el misterioso galán.

En ese contexto, en las redes se especuló con que el novio de Romina era el productor ejecutivo de Gran Hermano, Martín Borrillo, versión que circuló con fuerza entre los seguidores del reality y que rápidamente escaló hasta los portales de espectáculos.

Ante el revuelo, Ángel de Brito se comunicó con Romina. En su cuenta de X, el conductor de LAM (América TV) contó qué le dijo la ex GH: "Nada que ver, es mentira, no sé de dónde salió, y estoy en pareja con otra persona". Sin embargo, Ángel también mencionó que en los pasillos de Telefe sigue fuerte el rumor: "En Telefe me dicen que Romi me miente", agregó, dejando la incógnita abierta pese al desmentido de la propia protagonista.

¿Cuándo termina Gran Hermano, Generación Dorada?

Ángel de Brito reveló en X que la final de Gran Hermano, Generación Dorada será el 17 de septiembre, tras plantear en el conductor de LAM si se estiraba el desenlace del reality. Esta edición, que debutó el 23 de febrero con Santiago Del Moro al frente y con un fuerte arranque de rating frente a la floja competencia de El Trece, se destacó por reunir a participantes famosos, no famosos e influencers, y por ser la versión con más salidas y reingresos de jugadores. De cara al cierre, Del Moro ya había confirmado la última cena de nominadas previa a la definición de la próxima eliminada, mientras en las redes se especula con que Sol Abraham podría quedarse con el título, aunque todo sigue abierto a semanas de la definición.

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