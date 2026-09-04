Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

¿Cuándo termina Gran Hermano, Generación Dorada?

Ángel de Brito reveló en X que la final de Gran Hermano, Generación Dorada será el 17 de septiembre, tras plantear en el conductor de LAM si se estiraba el desenlace del reality. Esta edición, que debutó el 23 de febrero con Santiago Del Moro al frente y con un fuerte arranque de rating frente a la floja competencia de El Trece, se destacó por reunir a participantes famosos, no famosos e influencers, y por ser la versión con más salidas y reingresos de jugadores. De cara al cierre, Del Moro ya había confirmado la última cena de nominadas previa a la definición de la próxima eliminada, mientras en las redes se especula con que Sol Abraham podría quedarse con el título, aunque todo sigue abierto a semanas de la definición.