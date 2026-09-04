Se conoció cuándo será la final de Gran Hermano, Generación Dorada

En las redes muchos señalan que Sol Abraham podría convertirse en la gran ganadora del programa, aunque lo cierto es que todo es incierto y el apoyo de la gente puede cambiar de forma rotunda en las últimas semanas, algo que la propia dinámica del reality ya demostró en más de una oportunidad a lo largo de esta edición.

¿Cuándo midió el debut de Gran Hermano Generación Dorada?

El lunes 23 de febrero, Telefe puso en marcha Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del formato internacional distribuido por Banijay Rights y producida junto a Kuarzo.

Con Santiago del Moro nuevamente al frente, el ciclo regresó con una propuesta que promete intensidad, giros inesperados y fuerte impacto emocional desde el primer día.

En cuanto a los números, el debut mostró un desempeño contundente. A las 22.30, el canal de las pelotas recibió un piso cercano a los 19 puntos que dejó MasterChef Celebrity, mientras que El Trece se mantenía muy por detrás con 2,4 puntos.

Cuatro minutos más tarde, el reality ya marcaba 14,8 puntos y comenzaba a consolidar su ventaja frente a la competencia, que rondaba los 2,5. El mayor impulso llegó a las 22.50, cuando Del Moro presentó a Andrea del Boca: en ese momento el rating escaló a 16,9, mientras el canal rival descendía a 2 puntos.

Para las 23.09, el programa alcanzaba los 17 puntos, afirmándose cómodamente en el liderazgo del prime time, con El Trece en 1,9. Más adelante, ya con los participantes instalándose en la casa, a las 23.28 la medición se ubicaba en 16,2 puntos contra una competencia que apenas superaba los 2.

El cierre de la primera gala también fue favorable: Gran Hermano finalizó con 12,2 puntos, en tanto El Trece quedó en 2,2. Un comienzo firme para el tanque de Telefe, que volvió a imponerse en la franja central de la televisión y continuará este martes con nuevos ingresos a la casa.