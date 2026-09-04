Mariela destapó una fuerte interna con el Turco García tras Gran Hermano: "Estuve 30 años..."

Ahí profundizó en esa idea de acompañamiento hacia atrás: "Era responsabilidad mía ponerme a un costado de ellos y acompañarlos. Él fue un motivador de que me desarrolle en lo que me gusta", sostuvo.

"Fui una generadora de esta movida. Soy extrovertida, sexy cuando bailo", relató, dejando entrever que anticipó la reacción de su marido antes de exponerse en el ciclo.

"Estuve 30 años cuidando a los nenes, llevando el botinero, nunca me vio así. Él es celoso", cerró Prieto, resumiendo así el trasfondo de la polémica y describiendo a su compañero de vida.

Cómo fue la salida de Mariela de Gran Hermano

El paso de Mariela por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin y la participante abandonó la casa luego de quedar eliminada de la competencia. Antes de cruzar la puerta, vivió un emotivo momento junto a sus compañeras, quienes la acompañaron durante sus últimos instantes en el reality.

Ya con sus pertenencias listas para marcharse, se mostró visiblemente emocionada al recordar todo lo que significó su participación en el programa. Frente a la despedida de la producción, la exparticipante manifestó: “Gracias, gracias, Argentina. ¡Te quiero, Gran Hermano!”.

Sin embargo, la salida tuvo un detalle inesperado que rápidamente llamó la atención. Mientras la acompañaban, sus compañeras eligieron despedirla de una manera muy particular y entonaron “Abuela, lalala”, en referencia al nuevo rol que está próxima a asumir con el embarazo de su nuera.

Así, entre abrazos, sonrisas y mucha emoción, la participante cerró su estadía en la competencia on una despedida diferente, protagonizada por una canción que sus compañeras eligieron especialmente para ese momento.