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Mariela destapó una fuerte interna con el Turco García tras Gran Hermano: "Estuve 30 años..."

Mariela Prieto decidió hablar como nunca sobre el Turco García y aclarar qué fue lo que ocurrió entre ellos tras su salida del reality.

4 sept 2026, 18:15
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Mariela destapó una fuerte interna con el Turco García tras Gran Hermano: Estuve 30 años...

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Mariela, la exparticipante de Gran Hermano, rompió el silencio luego de su salida del reality y se refirió a las versiones que circularon en torno a su vínculo con Claudio “Turco” García. Durante su paso por el programa, el exfutbolista había asegurado que ambos estaban separados o distanciados, algo que llamó la atención debido a su ausencia en las galas del ciclo.

Después de 30 años en pareja, Prieto decidió hablar en A la Barbarossa (Telefe) sobre el momento que atravesó con Claudio a raíz de su participación en la competencia. En ese contexto, explicó por qué su exposición en televisión habría generado incomodidad en su marido y contó cómo fue el reencuentro entre ambos.

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Claudio me estaba esperando en el hotel. En realidad, llevó siempre a mis amigas”, contó, desmintiendo así el relato de una ruptura y ubicando al Turco como una presencia constante durante todo su paso por Gran Hermano.

"Fue la persona que me incentivó a ir a programas, quería que esté. Hace 30 años que estoy con él, imaginate que la carrera de él, de mi hijo", relató, poniendo en contexto una dinámica familiar donde ella priorizó el desarrollo profesional de su familia.

Ahí profundizó en esa idea de acompañamiento hacia atrás: "Era responsabilidad mía ponerme a un costado de ellos y acompañarlos. Él fue un motivador de que me desarrolle en lo que me gusta", sostuvo.

"Fui una generadora de esta movida. Soy extrovertida, sexy cuando bailo", relató, dejando entrever que anticipó la reacción de su marido antes de exponerse en el ciclo.

"Estuve 30 años cuidando a los nenes, llevando el botinero, nunca me vio así. Él es celoso", cerró Prieto, resumiendo así el trasfondo de la polémica y describiendo a su compañero de vida.

Cómo fue la salida de Mariela de Gran Hermano

El paso de Mariela por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin y la participante abandonó la casa luego de quedar eliminada de la competencia. Antes de cruzar la puerta, vivió un emotivo momento junto a sus compañeras, quienes la acompañaron durante sus últimos instantes en el reality.

Ya con sus pertenencias listas para marcharse, se mostró visiblemente emocionada al recordar todo lo que significó su participación en el programa. Frente a la despedida de la producción, la exparticipante manifestó: Gracias, gracias, Argentina. ¡Te quiero, Gran Hermano!.

Sin embargo, la salida tuvo un detalle inesperado que rápidamente llamó la atención. Mientras la acompañaban, sus compañeras eligieron despedirla de una manera muy particular y entonaron Abuela, lalala, en referencia al nuevo rol que está próxima a asumir con el embarazo de su nuera.

Así, entre abrazos, sonrisas y mucha emoción, la participante cerró su estadía en la competencia on una despedida diferente, protagonizada por una canción que sus compañeras eligieron especialmente para ese momento.

     

 

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