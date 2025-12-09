Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con un guiño a un grupo de gobernadores

Todas estas medidas se iniciarían por Diputados, que es la que constitucionalmente entiende en los temas impositivos y fiscales como cámara de origen.

Proyectos de avance más lento

El Gobierno quiere que se convierta en ley en diciembre el Presupuesto, preferentemente acompañado por las otras dos iniciativas. Pero también pretende que la reforma laboral -uno de sus grandes caballitos de batalla- tenga aprobación aunque sea en la Cámara de Senadores.

La convocatoria a extraordinarias incluye también este proyecto de "modernización laboral" y la reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich hace unos días. Ambas aún están en elaboración dentro del Poder Ejecutivo.

El sexto punto del listado corresponde a un Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Quizás es la sorpresa de este temario de extraorinarias, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto urgente ni que esté en agenda a nivel nacional. ¿Por qué se incluyó el tema?

Se trata de una modificación a la ley de glaciares que había sido de autoría original de Daniel Filmus cuando era senador y que buscaba proteger el medio ambiente. Sin embargo, gobernadores de zonas cordilleranas estaban en contra y argumentaban que limitaba fuertemente la actividad minera.

¿Por qué aparece ahora este tema? Porque los gobernadores en cuestión (la mayoría potenciales aliados del Gobierno) piden la revisión para poder mejorar la actividad económica de sus provincias a cambio del voto a las leyes que quiere el Gobierno. Buscan que Milei pague el costo político de promover una ley que es resistida por sectores ambientalistas.

Los gobernadores que tienen provincias de potencial actividad minera son Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro, pero no tiene legisladores), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy). A este grupo se suma Ricardo Quintela (La Rioja) que es el único opositor cercano al kirchnerismo. El resto están en proceso de diálogo con el Gobierno y son firmantes del Pacto de Mayo.

Con esta convocatoria, el Gobierno concentrará la actividad parlamentaria de diciembre exclusivamente en los temas definidos en el decreto. Durante las sesiones extraordinarias, el Congreso sólo podrá tratar los proyectos incluidos en la agenda enviada por el Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.