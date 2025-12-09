Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con un guiño a un grupo de gobernadores
El Poder Ejecutivo habilitó el debate parlamentario del 10 al 30 de diciembre con seis proyectos, entre ellos el Presupuesto 2026, una ley de “inocencia fiscal”, la modernización laboral y la reforma del Código Penal. El proyecto "sorpresa" que puede destrabar todo.
Uno por uno, los diez puntos del Pacto de Mayo que firmará Javier Milei con los gobernadores. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei convocó formalmente al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. La resolución se confirmó este martes por la mañana a partir de la publicación en el Boletín Oficial. De acuerdo a lo firmado, se tratarán un conjunto acotado de proyectos que en su mayoría fueron elaborados por el Poder Ejecutivo. El temario incluye en primer lugar al Presupuesto 2026 -máxima prioridad- además de la reforma laboral, la actualización del Código Penal y algunas propuestas que el Ejecutivo quiere usar como moneda de cambio frente a los gobernadores.
Según el anexo firmado por la Jefatura de Gabinete, el primer punto es el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que el Ejecutivo ya envió a la Cámara de Diputados; si bien la propuesta tenía dictamen de Comisión, se deberá debatir otra vez con la nueva composición. De acuerdo a un relevamiento que hizo A24.com existe amplio margen para aprobar esa iniciativa. Sería el primer presupuesto que el Congreso le vota a Milei. Si bien existen reparos sobre la redacción de la Ley de Leyes, los gobernadores necesitan de la previsibilidad que les da tener un presupuesto aprobado.
Atado a esto aparecen otras dos iniciativas menores que también se iniciarían por la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que busca penalizar a aquellos que desde el Estado aprueben o ejecuten presupuestos con déficit fiscal; y el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno presentó a mitad de este año como parte de su agenda de desregulación impositiva.
Esta última iniciativa fue conocida como la ley del "dólar colchón". Puede ser leído como un nuevo blanqueo y detrás está la idea de que el ARCA no puede presumir la "culpabilidad" de los contribuyentes frente a una operación sospechosa.
Todas estas medidas se iniciarían por Diputados, que es la que constitucionalmente entiende en los temas impositivos y fiscales como cámara de origen.
Proyectos de avance más lento
El Gobierno quiere que se convierta en ley en diciembre el Presupuesto, preferentemente acompañado por las otras dos iniciativas. Pero también pretende que la reforma laboral -uno de sus grandes caballitos de batalla- tenga aprobación aunque sea en la Cámara de Senadores.
La convocatoria a extraordinarias incluye también este proyecto de "modernización laboral" y la reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich hace unos días. Ambas aún están en elaboración dentro del Poder Ejecutivo.
El sexto punto del listado corresponde a un Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Quizás es la sorpresa de este temario de extraorinarias, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto urgente ni que esté en agenda a nivel nacional. ¿Por qué se incluyó el tema?
Se trata de una modificación a la ley de glaciares que había sido de autoría original de Daniel Filmus cuando era senador y que buscaba proteger el medio ambiente. Sin embargo, gobernadores de zonas cordilleranas estaban en contra y argumentaban que limitaba fuertemente la actividad minera.
¿Por qué aparece ahora este tema? Porque los gobernadores en cuestión (la mayoría potenciales aliados del Gobierno) piden la revisión para poder mejorar la actividad económica de sus provincias a cambio del voto a las leyes que quiere el Gobierno. Buscan que Milei pague el costo político de promover una ley que es resistida por sectores ambientalistas.
Los gobernadores que tienen provincias de potencial actividad minera son Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro, pero no tiene legisladores), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy). A este grupo se suma Ricardo Quintela (La Rioja) que es el único opositor cercano al kirchnerismo. El resto están en proceso de diálogo con el Gobierno y son firmantes del Pacto de Mayo.
Con esta convocatoria, el Gobierno concentrará la actividad parlamentaria de diciembre exclusivamente en los temas definidos en el decreto. Durante las sesiones extraordinarias, el Congreso sólo podrá tratar los proyectos incluidos en la agenda enviada por el Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.