La norma también establece un nomenclador común para las prestaciones y permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, contempla la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y prevé partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema. También incorpora mecanismos de compensación del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.

La votación terminó con 71 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención. (Foto: captura de pantalla)

Patricia Bullrich celebró la sanción de la ley de Discapacidad

La senadora Patricia Bullrich celebró la aprobación de la ley de Discapacidad y sostuvo que la norma permitirá dar respuestas a miles de personas y sus familias, que durante mucho tiempo vivieron "con angustia y sin saber qué iba a pasar". En ese sentido, remarcó la necesidad de dejar atrás las disputas y avanzar con soluciones concretas.

A través de sus redes sociales, Bullrich señaló que la nueva legislación busca garantizar mayor previsibilidad para quienes reciben una pensión no contributiva y para sus familiares. Entre los puntos que destacó, mencionó "la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión", además de la actualización de los índices y la incorporación de consecuencias para quienes "falsifican o se aprovechan de esta ayuda".

Por último, afirmó que el objetivo es que las personas con discapacidad y sus familias tengan "tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan".

El Senado rechazó también tratar sobre tablas la ley de ludopatía

Durante la sesión, el Senado rechazó el pedido del peronismo para tratar sobre tablas el proyecto de ley de Ludopatía, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación terminó con 28 votos afirmativos, 40 negativos y ninguna abstención. La iniciativa necesitaba una mayoría especial para habilitar su debate durante la jornada.

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo marco para las pensiones no contributivas. (Foto: archivo)

La Libertad Avanza propuso convocar a un plenario de comisiones el próximo martes para revisar el texto y buscar un acuerdo antes de llevarlo al recinto. Luis Juez se diferenció de esa postura y acompañó el planteo de José Mayans para tratarlo este jueves.

El proyecto establece fuertes restricciones para las empresas de ciberapuestas. El artículo 8 del dictamen de mayoría prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en todo el país.

La prohibición alcanza a las plataformas y redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, los medios audiovisuales y la publicidad exterior. También comprende la indumentaria deportiva, la cartelería en la vía pública y los espacios privados de uso público.

El Senado rechazó también tratar sobre tablas la Ley de Ludopatía. (Foto: captura de pantalla)

A esa lista se suman los medios gráficos, radiales y televisivos, además del emplazamiento de productos y cualquier otro medio de comunicación actual o futuro que, a partir de los avances tecnológicos, pueda utilizarse con los mismos fines.

El artículo 8, aprobado en Diputados por 134 votos contra 32, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

Además de las restricciones a la difusión, el texto prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales de apuestas y la publicidad de juegos de azar en camisetas de fútbol y espectáculos masivos. También establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El proyecto tiene plazo hasta el próximo 30 de noviembre para conservar su estado parlamentario.