Milei con Bloomberg: "El cepo es aberrante y lo voy a sacar, pero soy liberal y libertario, no libertarado"

Milei: "El mundo debe celebrar el arribo del presidente Trump"

El mandatario argentino dejó esa primera respuesta tras la primera reflexión del presentador de Bloomberg. Javier Milei es el único mandatario que estuvo en Washington en la asunción de Donald Trump en Washington y que el año anterior participó del foro de Davos. Dijo que su discurso fue muy claro y contundente, señaló y aseguró que la era de oro que auguró para los Estados Unidos se va a irradiar al mundo porque vino a terminar con la "cultura woke" que arruinó al mundo.

Luego tuvo que acomodar ideas económicas porque el presentador le pidió saber cómo se compatibiliza su ideología libertaria con el propio Donald Trump, que aplica políticas más proteccionistas sobre el mercado norteamericano. "En principio, yo no soy quien para calificar la política económica de otro país", sorprendió Milei. Enseguida explicó que Trump conoce muy bien el rol que cumple los Estados Unidos en el mundo. "No es que sea proteccionista", siguió Milei: "su política comercial es evidentemente parte de su estrategia geopolítica". Luego volvió a decir que los lineamientos de Trump "nos van a dejar un mundo mucho mejor".

Javier Milei sobre China: "Hay que aprender"

El periodista de Bloomberg le preguntó sobre la relación de la argentina con China, teniendo en cuenta sus primeras declaraciones. Le puso el ejemplo de Trump y entonces, el presidente argentino dijo: "Hay que aprender". Con esa definición dijo que hay mucho campo para avanzar porque ambos países tienen economías complementarios. Por eso dijo que se quiere profundizar la relación comercial. Y remató ratificando algo que no se cumplió por el momento: "Estamos pensando en hacer una visita a China".

Milei:" Al lado mío son todos tibios"

El presidente argentino se volvió a definir como un "outsider" y por eso pudo hacer las reformas que prometió en campaña. "Yo me tomo la presidencia como un trabajo", que es entre otras cosas hacer el país más libre del mundo, y luego dejar el poder y dedicarse a dar conferencias. Se definió como lo contrario de los "burócratas de la Unión Europea que reventaron a su economía".

milei en bloomberg.jpg Javier Milei, en una entrevista con Bloomberg TV, antes de hablar en el foro de Davos. (Foto: Captura de TV)

En cambio, Milei dijo que hizo el ajuste más importante de la historia Argentina para cambiar la matriz del sistema económico.

"Vamos a sacar el 50% en las elecciones"

El entrevistador le preguntó por la importancia de las elecciones de medio término para poder seguir con este rumbo. Milei no tuvo dudas a la hora de responder: "Nosotros hacemos un cambio que tiene el apoyo de la gente pese al enorme ajuste que hemos hecho", dijo y agregó: "El problema es la clase política, la gente lo está viendo y por eso nos apoya". Fue entonces que lanzó su pronóstico para las elecciones: "Vamos a sacar en las elecciones el 50% de los votos".

Milei explicó que su gobierno se mueve con tres vías o tres "autopistas". La primera es la gestión. En ese campo destacó que la inflación tuvo un enorme descenso, está creciendo la economía mientras la pobreza se derrumbó y quela inseguridad es cosa del pasado.

Ahí hizo una pausa para destacar a la ministra Patricia Bullrich que tuvo tanto éxito que hasta fue al FMI para explicar como se pudo avanzar en el ajuste y los cambios con estabilidad.

La segunda via la caracterizó como la "política". Allí ponderó a su hermana Karina que en solo un año armó la estructura de "La Libertad Avanza" en todo el país" ( Felicitaciones al ´Jefe'", dijo mientras su hermana estaba viendo cómo se desarrollaba la entrevista)

Finalmente, la tercera vía es la "Batalla cultural". En ese punto Milei fue enfático. Dijo que no alcanza los logros económicos si la sociedad no lo entiende y no toma para sí el valor de tomar la doctrina de la libertad. "Si eso no se comprende, usted tendrá uno, dos gobiernos, pero no se hará el cambio profundo".

Entonces, el representante de Bloomberg le hizo la última pregunta, para saber cuándo se llegará a ese momento: "Eso no lo sé, pero estamos trabajando para eso".