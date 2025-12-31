El 2026 de la China Suárez: la predicción que anticipa un giro inesperado en su vida

La tarotista también dejó una definición que alimentó las especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz. “Es raro que las personas de Piscis, y los signos de agua en general, cuando se juntan se separen fácilmente. Cuando se pegotean, duran bastante”, aseguró, dejando entrever que los vínculos que se consoliden durante ese período podrían ser difíciles de romper.

Con viajes, bienestar emocional y logros personales marcando el rumbo, las cartas anticipan un 2026 favorable para la China Suárez. Aunque, como advirtió la propia astróloga, no se descartan cambios inesperados que podrían volver a ubicarla en el centro de la escena mediática.

Embed

La cláusula secreta que pone en jaque el futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray entró en una zona delicada. Aunque es uno de los máximos ídolos del equipo y pieza clave del presente futbolístico, la dirigencia le acercó una propuesta de renovación que encendió alarmas en su entorno.

Según reveló la prensa turca, el club le ofreció extender su contrato por dos temporadas, aunque con una particularidad: el segundo año sería opcional. Pero el verdadero punto de conflicto pasa por lo económico. La oferta incluye una reducción salarial del 50%, una condición que sorprendió incluso a los hinchas.

Actualmente, el delantero argentino percibe cerca de 10 millones de dólares anuales. De aceptar el nuevo vínculo, su sueldo quedaría reducido a la mitad. Desde el club adelantaron que en enero habrá una reunión clave cara a cara, en medio de la presión que exige la continuidad del goleador.