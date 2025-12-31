El 2026 de la China Suárez: la predicción que anticipa un giro inesperado en su vida
La tarotista Jimena La Torre analizó el futuro de la actriz, habló de abundancia, cambios importantes y dejó señales claras sobre su destino sentimental y personal el próximo año. Enterate, en esta nota, qué dijo.
31 dic 2025, 15:40
La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un escándalo ni por un romance, sino por una fuerte predicción sobre su futuro. Jimena La Torre analizó el 2026 de la actriz y sorprendió al revelar qué muestran las cartas sobre su vida personal, sus decisiones y su posible continuidad en Turquía.
Durante su paso por Puro Show (El Trece), la reconocida tarotista fue consultada por el presente y el futuro de la China, especialmente en medio de los rumores que hablan de un eventual regreso a la Argentina si Mauro Icardi cambia de club. Lejos de confirmar esa versión, La Torre aseguró que las cartas marcan otra cosa.
Según explicó la astróloga, la energía que rodea a la actriz estaría fuertemente conectada con el exterior y, puntualmente, con Turquía. “Para la China me sale una carta muy clara: aparece un pez dorado, una playa, un turbante. Hay mucho color turquesa, y eso no es casualidad. El turquesa habla del ojo turco, de Turquía”, detalló. En ese sentido, remarcó que el mensaje de las cartas apunta a la estabilidad: “Yo la veo quedándose, muy cómoda y feliz con lo que logra, por lo menos durante la primera parte del año”.
Al analizar su signo, Jimena La Torre puso el foco en que la China Suárez es de Piscis y advirtió que el 2026 comenzará con una fuerte revolución emocional. “A Piscis le digo que cuando arranque el año se tome una tacita de té de tilo todos los días, porque arranca con mucha intensidad”, recomendó. Sin embargo, aclaró que ese movimiento no sería negativo: “Es un año de abundancia, de disfrute, siempre y cuando logre bajar un cambio y mantenerse tranquila”.
La tarotista también dejó una definición que alimentó las especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz. “Es raro que las personas de Piscis, y los signos de agua en general, cuando se juntan se separen fácilmente. Cuando se pegotean, duran bastante”, aseguró, dejando entrever que los vínculos que se consoliden durante ese período podrían ser difíciles de romper.
Con viajes, bienestar emocional y logros personales marcando el rumbo, las cartas anticipan un 2026 favorable para la China Suárez. Aunque, como advirtió la propia astróloga, no se descartan cambios inesperados que podrían volver a ubicarla en el centro de la escena mediática.
