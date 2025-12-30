Milei confirmó el aumento de sueldos a funcionarios, pero también le congeló el ingreso a Villarruel

En tanto, según adelantaron las fuentes, el incremento a los funcionarios jerárquicos que forman parte del Gabinete nacional, elegidos por el presidente, los sueldos más altos son los de ministros, que rondan los $3.000.000 en bruto, pasando por secretarios que superan los $2.300.000 y subsecretarios menos de $2.000.000.

El incremento no superaría el 30 %, según anticiparon las fuentes, por lo que seguirá por debajo de la inflación de los últimos dos años, desde que Milei los congeló.

La decisión de aumentar los sueldos a funcionarios fue confirmada indirectamente este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando en su última conferencia de prensa del año dijo que Milei decidió congelarse el salario indefinidamente, y agradeció que “no le preguntaran sobre los aumentos de sueldos a funcionarios públicos”, medida que se oficializará en los próximos días.

Ante la consulta de A24.com sobre si Milei también decidió congelarle el sueldo a la vicepresidenta, una alta fuente de la Casa Rosada respondió, contundente y sin mayores detalles: “Obvio”.

gabinete-2

Villarruel, por haber sido electa acompañando en la fórmula presidencial a Milei, administrativamente forma parte del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo que preside, por una cuestión de funciones políticas asignadas por la Constitución, por lo que desde su entorno admitieron que corresponde al Ejecutivo fijar su dieta, y no al Senado.

Cuánto cobran Milei y Villarruel y la nueva polémica por el presupuesto del Senado

victoria-villarruel-senado.webp

Javier Milei cobra desde que congeló su sueldo de presidente en 22023, un sueldo bruto en pesos de $ 4.066.018,15.

Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la que está enemistado, percibe por mes un salario de $ 3.764.820,82, confirmaron fuentes oficiales.

La decisión de congelarle el sueldo a la Vicepresidenta se da en medio de otra polémica entre el Ejecutivo y la jefa del Senado, que semanas atrás se había quejado porque en el Presupuesto nacional 2026 le quitaron recursos a áreas que quedaron al borde del funcionamiento.

No es la primera acción de la administración libertaria que afecta directamente los intereses de la titular del Senado. Hace algunos días, Villarruel rompió su habitual silencio y reclamó por la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. "Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, arremetió.

Consultado sobre el tema este martes en su última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió que hubo un “error” en la previsión del Presupuesto 2026 y que en la reglamentación de la ley de leyes, hará una corrección de partidas para que el Senado pueda funcionar correctamente.