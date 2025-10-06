Milei relanzó la campaña tras la salida de Espert: "Kirchnerista, pudiste ganar un round pero no la guerra"

Como es usual en sus actos, el mandatario inició el show con la canción Panic Show de La Renga con la que atravesó el Movistar Arena rodeado de simpatizantes libertarios.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.22.45

Después de subir al escenario, Milei entonó la misma canción a capela pero con una modificación de su final: "Toda la casta es de mi apetito", dijo. La canción que siguió fue Demoliendo Hoteles de Charly García. Le siguieron Rock del Gato de los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi 1995, No me arrepiento de este amor de Ataque 77, Dame Fuego de Sandro, la canción popular judía Hava Nagila, Libre de Nino Bravo y Tu vicio Charly García.

Luego el Presidente presentó a "La Banda Presidencial", entre los que se encuentran Marcelo Duclos, periodista, biógrafo de Milei y bajista; el candidato a senador nacional por Entre Rios, Joaquín Benegas Lynch, a cargo de la segunda guitarra y su hermano Bertie, actualmente diputado nacional, en la batería.

También presentó a las vocalistas a cargo de los coros, la soprano Ana Tamagno, que ya cantó en el Luna Park con Milei; Hernan "Hendrix" en la primera guitarra y, como vocalista mezzosoprano, la diputada Lilia Lemoine.

Embed - ASÍ COMENZÓ EL SHOW DE MILEI: CANTA EN VIVO PARA LA MILITANCIA DE LLA

Entrevista de Javier Milei con Manuel Adorni

El Presidente mantuvo una charla con su vocero, Manuel Adorni, vestido de "Presidente" con traje y corbata después de dejar la vestimenta con la que brindó el show musical. Para la segunda parte, se envolvió en una bandera argentina y entonó el Himno Nacional Argentino.

"No aflojen estamos a mitad de camino. Terminemos de pasar el río", pidió al electorado y remarcó que "si no logramos convencer a los argentinos que la salida es por la libertad, se terminarán yendo los argentinos por Ezeiza".

G2ntg0MWMAA-GS6

Y cerró: "Si hay algo que no van a calmar de este gobierno es nuestra vocación reformista porque vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a hacer a Argentina grande nuevamente. La libertad avanza o la Argentina retrocede"