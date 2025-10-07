"Esta chorra nos robó": el fuerte descargo de Laje contra Cristina Kirchner y Kicillof

En esa línea, recordó que los eventos organizados por el kirchnerismo se financiaban con dinero del Estado, mientras que el acto de Javier Milei, según aclaró, fue de carácter privado. “El recital del Movistar Arena lo pagaron con fondos privados. Los de Cristina salían del Estado. Era nuestra plata la que usaban para hacer política y mostrarse alegres cuando la gente la estaba pasando mal”, remarcó.

El conductor fue todavía más contundente al referirse a la expresidenta: “Estás hablando de una jefa de una banda de corrupción. El otro que tocaba con La Mancha de Rolando, preso por corrupción. Esa es la génesis del kirchnerismo: la corrupción”.

Si bien aclaró que el espectáculo de Milei “no le pareció bien”, insistió en que “no se puede comparar” con lo que ocurría en los gobiernos anteriores: “No me gustó lo que hizo Milei, pero no puede ni compararse. No tenía ningún preso por corrupción y no se usaron fondos del Estado. En cambio, Cristina y Boudou estaban en el escenario con dinero público, y ambos terminaron condenados”.

Antonio Laje sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En otro tramo de su descargo, Laje cuestionó el tono de las críticas kirchneristas hacia el Presidente: “No se horroricen ahora por un recital en el Movistar Arena. Recuérdense lo que pasaba en la Argentina con una banda que robaba a mano armada mientras bailaba y cantaba con nuestra plata. La política perdió el decoro hace muchos años”.

Luego se dirigió directamente al gobernador bonaerense: “Kicillof, hermano, vos no abriste la boca cuando pasaba todo eso. Estabas feliz. Ahora te horrorizás porque Milei canta, pero no dijiste nada cuando tu jefa, una delincuente según la Justicia, gastaba millones del Estado para hacer actos y shows”.

“Esta chorra nos robó a todos”

El momento más fuerte del editorial llegó cuando Laje, en tono enérgico, lanzó una frase: “Esta chorra nos robó mucho dinero a todos nosotros”, dijo refiriéndose a Cristina Kirchner y agregó "el vicepresidente de ese momento tomó clases de charango en la cárcel para bajar la pena. Estamos hablando del exministro de Economía que se compró una imprenta para imprimir billetes desde su casa. Eso fue la Argentina. Eso pasó”.

Antonio Laje

El periodista también incluyó en su crítica al expresidente Alberto Fernández, recientemente procesado por una causa de violencia de género: “El elegido de Cristina también. Un caso único en el mundo. Pegándole a su mujer embarazada siendo Presidente. Y fue el elegido de ella. Ese es el modelo del que se horrorizan ahora”.

“Los delincuentes creen que pueden dar lecciones de moral”, sentenció.

En el cierre, Laje resumió su postura: "A mí no me gustó lo de Milei. Pero me parece hipócrita que los delincuentes crean que pueden dar lecciones de moral. Cristina es una delincuente, Boudou es un delincuente, y eso lo dice la Justicia. No una, sino todas las instancias. Se robaron parte del país, ¿y ahora vienen a decir lo que está bien o mal?”.

El periodista concluyó que su objetivo era “recordar lo que pasó” para evitar que la memoria política se distorsione.

“Critiquemos lo que haya que criticar, pero no olvidemos quiénes destruyeron el país. Porque la Argentina fue una vergüenza y nos robaron todo mientras se reían en la cara del pueblo”, cerró.