Gabriela Sari aclaró si sale con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara: "Tenemos..."

Yanina Latorre lanzó el lunes una verdadera bomba al aire en Sálvese Quien Pueda (América Tv) al contar del naciente romance entre Facundo Pieres, ex pareja de Zaira Nara, y la actriz Gabriela Sari.
La actriz Gabriela Sari se refirió en Pasó en América al rumor de romance con Facundo Pieres, ex pareja de Zaira Nara, y explicó cómo se conocen.
La conductora contó que el cruce de miradas entre los dos se dio en un conocido restaurante y luego siguió con likes desde las redes sociales hasta encontrarse después en el mismo boliche.
"Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche. Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", precisó Latorre.
Lo cierto es que horas más tarde, en Pasó en América, la ex de Rulo Schijman contó cómo conoce a Facundo Pieres y cuál es el vínculo que tienen. "¿Y cuándo se sueltan los ex?", preguntó Natalie Weber. Y ahí Sabrina Rojas le consultó a la actriz por su estado sentimental: "Gabi Sari recién separada, ¿cuándo se suelta?".
Ante le sonrisa de Sari, la conductora fue por más y le consultó directamente por la data que contó Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".
Gabriela Sari explicó al respecto: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".
Cuando le preguntaron si le parecía fachero Pieres, la actriz se sinceró: "Es fachero, sí". Rojas le preguntó si saldría con él y la actriz comentó: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".
Y ahí le preguntó por otra fiesta en la noche donde también estaba Pieres y se había ido con él del lugar, a lo que la ex de Rulo Schijman aclaró: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".
En abril de este año se conoció la noticia de la separación de Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman tras once años juntos y una hija, Donna.
En ese sentido, la actriz explicó las razones de la separación en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece) luego de guardar unos días de silencio.
“No lo hablé hasta hoy. Compartimos el día a día cotidiano y como familia nos vamos a seguir mostrando. Por suerte, es una separación en buenos términos“, comenzó la actriz.
Y sobre las razones del final como pareja, Gabriela Sari indicó: "Pasó lo que puede pasar en cualquier pareja, pormenores. Son cosas que van pasando“.
"La decisión siempre cuesta tomarla. No es tan reciente. Lo fuimos charlando. A veces, no todo es de un día para el otro”, remarcó en tanto sobre el desgaste que derivó en que decidan terminar con el vínculo como pareja.
Cabe recordar que durante los más de diez años que estuvieron en pareja ambos siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios.