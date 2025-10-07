Gabriela Sari aclaró si sale con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara: "Tenemos..."

Embed

Ante le sonrisa de Sari, la conductora fue por más y le consultó directamente por la data que contó Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".

Gabriela Sari explicó al respecto: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".

Cuando le preguntaron si le parecía fachero Pieres, la actriz se sinceró: "Es fachero, sí". Rojas le preguntó si saldría con él y la actriz comentó: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".

Y ahí le preguntó por otra fiesta en la noche donde también estaba Pieres y se había ido con él del lugar, a lo que la ex de Rulo Schijman aclaró: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".

Gabriela Sari habló de su separación de Rulo Schijman y dio los motivos

En abril de este año se conoció la noticia de la separación de Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman tras once años juntos y una hija, Donna.

En ese sentido, la actriz explicó las razones de la separación en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece) luego de guardar unos días de silencio.

“No lo hablé hasta hoy. Compartimos el día a día cotidiano y como familia nos vamos a seguir mostrando. Por suerte, es una separación en buenos términos“, comenzó la actriz.

Y sobre las razones del final como pareja, Gabriela Sari indicó: "Pasó lo que puede pasar en cualquier pareja, pormenores. Son cosas que van pasando“.

"La decisión siempre cuesta tomarla. No es tan reciente. Lo fuimos charlando. A veces, no todo es de un día para el otro”, remarcó en tanto sobre el desgaste que derivó en que decidan terminar con el vínculo como pareja.

Cabe recordar que durante los más de diez años que estuvieron en pareja ambos siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios.