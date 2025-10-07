A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Yanina Latorre reveló el peor robo de Morena Rial: "Cuando Jorge tuvo el infarto, ella..."

Cuando muchas figuras del medio se mostraron movilizados por la penosa situación que vive actualmente Morena Rial, Yanina Latorre fue implacable y recordó varias de sus cuestionables actitudes, incluso con su propio padre.

7 oct 2025, 11:02
Yanina Latorre reveló el peor robo de Morena Rial: Cuando Jorge tuvo el infarto, ella...
Yanina Latorre reveló el peor robo de Morena Rial: Cuando Jorge tuvo el infarto, ella...

Yanina Latorre reveló el peor robo de Morena Rial: "Cuando Jorge tuvo el infarto, ella..."

Cuando por estas horas Morena Rial vive sus peores horas tras pasar los primeros días en la cárcel, sabiendo que el camino para reencausar su vida será largo, muchas figuras del medio se solidarizaron con la hija de Jorge Rial. En tanto, Yanina Latorre no hizo más que hacer un poco de memoria y repasar varios de los hechos delictivos que cometió antes de ser procesada.

Así, mientras exponía se opinión desde su programa de radio Yanina1079 en El Observador, la conductora fue clara. "No tengo empatía por una ladrona", disparó sin filtro y a continuación enumeró varios de los robos que cometió Morena, antes de terminar presa en la Unidad Penal 51 de Magdalena, a 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de formar parte de una banda que robaba viviendas vacías en la zona norte del conurbano bonaerense bajo la modalidad de escruche.

Leé también

Gabriela Sari aclaró si sale con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara: "Tenemos..."

Gabriela Sari aclaró si sale con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara: Tenemos...

Y a pesar de que es una de las figuras de América TV, Yanina Latorre no tuvo el menor empacho en cuestionar el abordaje que hicieron del tema en Polémica en el bar, ciclo del mismo canal. "Fue deplorable. Iúdica... es que le tienen miedo a Rial y le chupan el ort... A Silvina Escudero le daba pena... y en un momento casi llora por Morena. El único normal, Moranzoni. Y bueno, está Charlotte Caniggia pero todos sabemos que es inimputable. Casi es amiga de Morena. Pero no es chorra eh, es divina", disparó de entrada.

"Moranzoni era el único coherente que decía 'no chicos, es choriza, tiene que estar ahí'. Los otros decían 'no pobre, está mal', y no, porque con la excusa del 'estoy mal' salimos a matar gente, a robar o a afanar total estoy con problemas psicológicos. A mi no me da pena el chorro. Además tiene una cosa de que nunca baja. Te lo pongo de ejemplo: robó a las panelistas de LAM. Robó a Berardi, a Marcelita Feudale, ¡Son laburantes! Esto lo digo en serio", continuó con su verborragia habitual.

Embed

Cuál es el historial de robos de Morena Rial a los que se refirió Yanina Latorre

Pero tras ello, Yanina Latorre no sólo especificó todo lo que Morena Rial le robó a sus compañeras en LAM (América TV) sino que también recordó que llegó a robarle a su propio padre, el periodista Jorge Rial.

"Les robó las tarjetas de crédito a Feudale y a Marixa Balli. Les robó todos los maquillajes a Mónica Farro. Son minas que van a laburar todos los días. Como vas a entrar al camarín y afanarle las cosas. Creo que la de Berardi no la llegó a usar y se le llevó efectivo. ¡Los cargadores del Iphone, que son caros! El coso de los maquillajes de Farro, es su elemento de laburo. Con la tarjeta de Feudale se compró carteras, cosas con la tarjeta de la madre, farmacia... ¡Es una hijadeputez! ", describió en primer lugar totalmente enardecida.

Morena Rial y Jorge Rial (2) (1)

Fue allí cuando aseguró que "al padre cuando estaba internado en Colombia le afanó la guita", y detalló cómo fue que se resquebrajó por completo la relación del periodista con su hija. "El padre en su momento, hace muchos años, ustedes no se acuerdan, cuando se había enojado y la echó de la casa, Jorge, que tiene dinero, colecciona relojes, ¡Le afanó los relojes y los vendió!".

Pero eso no fue todo, porque también contó que la influencer llegó a vender un auto que le había regalado su padre. "No sé si se acuerdan que el padre en un momento le dio un auto, un departamento, el padre fue generoso hasta que un día se pudrió. Le vendió un auto también y la guita la quemó. Después todo fue marginal, marginal, marginal. Aparte, hay que ser muy macabra para salir a robar con un bebé", concluyó tajante Yanina Latorre.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Morena Rial Jorge Rial

Lo más visto