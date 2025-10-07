Yanina Latorre reveló el peor robo de Morena Rial: "Cuando Jorge tuvo el infarto, ella..."

"Moranzoni era el único coherente que decía 'no chicos, es choriza, tiene que estar ahí'. Los otros decían 'no pobre, está mal', y no, porque con la excusa del 'estoy mal' salimos a matar gente, a robar o a afanar total estoy con problemas psicológicos. A mi no me da pena el chorro. Además tiene una cosa de que nunca baja. Te lo pongo de ejemplo: robó a las panelistas de LAM. Robó a Berardi, a Marcelita Feudale, ¡Son laburantes! Esto lo digo en serio", continuó con su verborragia habitual.

Cuál es el historial de robos de Morena Rial a los que se refirió Yanina Latorre

Pero tras ello, Yanina Latorre no sólo especificó todo lo que Morena Rial le robó a sus compañeras en LAM (América TV) sino que también recordó que llegó a robarle a su propio padre, el periodista Jorge Rial.

"Les robó las tarjetas de crédito a Feudale y a Marixa Balli. Les robó todos los maquillajes a Mónica Farro. Son minas que van a laburar todos los días. Como vas a entrar al camarín y afanarle las cosas. Creo que la de Berardi no la llegó a usar y se le llevó efectivo. ¡Los cargadores del Iphone, que son caros! El coso de los maquillajes de Farro, es su elemento de laburo. Con la tarjeta de Feudale se compró carteras, cosas con la tarjeta de la madre, farmacia... ¡Es una hijadeputez! ", describió en primer lugar totalmente enardecida.

Morena Rial y Jorge Rial (2) (1)

Fue allí cuando aseguró que "al padre cuando estaba internado en Colombia le afanó la guita", y detalló cómo fue que se resquebrajó por completo la relación del periodista con su hija. "El padre en su momento, hace muchos años, ustedes no se acuerdan, cuando se había enojado y la echó de la casa, Jorge, que tiene dinero, colecciona relojes, ¡Le afanó los relojes y los vendió!".

Pero eso no fue todo, porque también contó que la influencer llegó a vender un auto que le había regalado su padre. "No sé si se acuerdan que el padre en un momento le dio un auto, un departamento, el padre fue generoso hasta que un día se pudrió. Le vendió un auto también y la guita la quemó. Después todo fue marginal, marginal, marginal. Aparte, hay que ser muy macabra para salir a robar con un bebé", concluyó tajante Yanina Latorre.