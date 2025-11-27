Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial y profundiza sus diferencias con el "Chiqui" Tapia

En los últimos días, el Presidente incluso publicó en sus redes sociales mensajes de respaldo al Pincha. En uno de ellos escribió “Honor a la Escuela de Don Osvaldo” acompañado de una camiseta del club, en alusión a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador tricampeón de América y referente futbolístico para Milei por su cercanía con la figura de Carlos Bilardo.

Este miércoles se conocieron además las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA a futbolistas y dirigentes de Estudiantes tras el polémico recibimiento a Rosario Central. La más llamativa fue la suspensión por seis meses de Juan Sebastián Verón, quien quedaría inhabilitado para cualquier actividad vinculada al fútbol.

ESTUDIANTES: 6 MESES DE SANCIÓN DE LA AFA A VERÓN Y DOS DE SUSPENSIÓN FECHA A LOS JUGADORES

No obstante, fuentes de la AFA señalaron que las sanciones a los jugadores podrían ser alcanzadas por una amnistía antes del inicio del próximo torneo. Esa posibilidad, sin embargo, no incluiría al presidente del club platense.

También Patricia Bullrich sumó su apoyo a la interna contra la AFA. En sus redes sociales posteó un mensaje a favor del presidente de Estudiantes. "Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre".