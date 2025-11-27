En vivo Radio La Red
Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial y profundiza sus diferencias con el "Chiqui" Tapia

La noticia fue confirmada por Manuel Adorni a través de las redes sociales. Además, Patricia Bullrich atacó a Tapia y defendió a Verón.

El presidente Javier Milei decidió finalmente no asistir al sorteo del Mundial que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington, una determinación que se conoce en pleno crecimiento del conflicto entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La noticia fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en X. Allí informó que el mandatario optó por dejar sin efecto su viaje al evento en el que la Selección argentina será cabeza de serie y conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.

La decisión se inscribe en un clima de tensión cada vez mayor con la dirigencia del fútbol, algo que se fue acrecentando luego de la polémica decisión de Estudiantes de La Plata en el partido contra Rosario Central. La cancelación funciona como un mensaje directo hacia Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, con quien el Gobierno mantiene un enfrentamiento que suma episodios día tras día, y también un aval al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

El gesto se suma a la serie de señales que Milei envió luego de la polémica por el pasillo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central, declarado campeón de la Liga Profesional por la AFA. El episodio reavivó el choque de la entidad que conduce Tapia con Juan Sebastián Verón, presidente del club platense.

En los últimos días, el Presidente incluso publicó en sus redes sociales mensajes de respaldo al Pincha. En uno de ellos escribió “Honor a la Escuela de Don Osvaldo” acompañado de una camiseta del club, en alusión a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador tricampeón de América y referente futbolístico para Milei por su cercanía con la figura de Carlos Bilardo.

Este miércoles se conocieron además las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA a futbolistas y dirigentes de Estudiantes tras el polémico recibimiento a Rosario Central. La más llamativa fue la suspensión por seis meses de Juan Sebastián Verón, quien quedaría inhabilitado para cualquier actividad vinculada al fútbol.

ESTUDIANTES: 6 MESES DE SANCIÓN DE LA AFA A VERÓN Y DOS DE SUSPENSIÓN FECHA A LOS JUGADORES

No obstante, fuentes de la AFA señalaron que las sanciones a los jugadores podrían ser alcanzadas por una amnistía antes del inicio del próximo torneo. Esa posibilidad, sin embargo, no incluiría al presidente del club platense.

También Patricia Bullrich sumó su apoyo a la interna contra la AFA. En sus redes sociales posteó un mensaje a favor del presidente de Estudiantes. "Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre".

