Quiénes son los senadores que juran este viernes y por qué faltará una legisladora libertaria

Quiénes son los 23 senadores que juran

Ciudad de Buenos Aires

La Libertad Avanza logró un triunfo amplio en la Ciudad. La nómina estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pasará a conducir el bloque libertario en la Cámara Alta desde el 10 de diciembre, en reemplazo de Ezequiel Atauche. La acompañará el economista Agustín Aníbal Monteverde, integrante del Jockey Club y consejero académico de Libertad y Progreso.

patricia-bullrich-ministra-de-seguridad-foto-camara-de-diputados-GANKYDUHTFC77LSMXZNDH5OO4M

La tercera banca quedó para Mariano Recalde, de Fuerza Patria, que renovó luego de cumplir su primer mandato de seis años.

Chaco

En Chaco también se impuso La Libertad Avanza, en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero. Los dos escaños mayoritarios serán para Juan Cruz Godoy, de 30 años, licenciado en administración de empresas y sin antecedentes políticos, y para la vicegobernadora Silvana Schneider, de origen radical.

jorge capitanich .jpg

La representación opositora quedará en manos del ex gobernador Jorge “Coqui” Capitanich, también ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Neuquén

Por La Libertad Avanza ingresará la diputada Nadia Márquez, abogada y pastora evangélica, con pasado como concejal por Democracia Cristiana y una probation cumplida en 2013 en el marco de una causa por estafas vinculadas a títulos educativos. El otro escaño será para Pablo Cervi, ingeniero agrónomo, empresario y dirigente proveniente de la UCR, integrante del grupo conocido como “radicales con peluca” que se pasaron a las filas libertarias de manera oficial.

El tercer lugar corresponde a Julieta Corroza, actual ministra de Desarrollo Humano de Neuquén, electa por la lista provincial “La Neuquinidad”, que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

Entre Ríos

La Libertad Avanza compitió junto al gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y obtuvo dos representantes libertarios: Joaquín Benegas Lynch, ruralista y hermano del diputado “Bertie” Benegas Lynch, y Romina Almeida, arquitecta y primera dirigente de Gualeguay en acceder al Senado.

El tercer lugar será para Adán Bahl, de Fuerza Patria, ex vicegobernador y ex intendente de Paraná.

Río Negro

En esta provincia se impuso Fuerza Patria. Los nuevos senadores serán Martín Soria, ex ministro de Justicia y actual diputado nacional, y la legisladora provincial Ana Marks, referente camporista.

multimedianormal9c87a17334d0cd4bbm9ybwfslndlyna

La banca restante es la que le corresponde a Lorena Villaverde que sería la única que no juraría este jueves y su diploma volvería a comisión para su votación.

Santiago del Estero

La única provincia donde La Libertad Avanza no logró ingresar senadores fue Santiago del Estero. El Frente Cívico obtuvo el triunfo y permitirá el ingreso del gobernador Gerardo Zamora y de la diputada provincial Esther del Carmen Moreno.

El tercer escaño será para José Emilio Neder, de Fuerza Patria, senador desde 2019 y aliado directo de Zamora, de quien fue vicegobernador al igual que de su esposa, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Salta

En Salta, el oficialismo nacional quedó en primer lugar. Llegará al Senado la diputada libertaria Emilia Orozco, que inició su recorrido político con Alfredo Olmedo y Carlos Zapata y es recordada por incluir a su caniche Coco en la campaña. Le seguirá Gonzalo Guzmán Coraita, abogado y responsable del portal Salta Transparente.

La tercera banca quedará para Flavia Royón, de la lista “Primero los salteños”, que pertenece al gobernador Gustavo Sáenz. Royón es ex secretaria de Energía en los gobiernos de Alberto Fernández y de Javier Milei.

Tierra del Fuego

Los libertarios también ganaron en Tierra del Fuego. Asumirá el historiador Agustín Coto, hasta ahora el actual jefe del bloque Republicanos Unidos–La Libertad Avanza en el Parlamento local, acompañado por la concejal María Belén Monte de Oca.

El tercer escaño corresponde a Cándida Cristina López, de Fuerza Patria, quien renovó su mandato y es recordada por el cruce que mantuvo en la Cámara alta con el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que generó que el funcionario libertario abandonara el recinto.