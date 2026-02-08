Los misteriosos videos de Brenda Asnicar y Laura Esquivel que sacudieron a los fans de Patito Feo

Luego, llegó el momento de una nueva publicación donde se ve una comunicación telefónica entre las dos y Asnicar le confiesa: "Te juro que estoy tan conenta con todo esto que está pasando". "Estoy segura que va a ser muy especial", contestaba Esquivel. Y la publicación culmina con un auncio que está próximo a oficializarse: "Nosotras estamos bien, ¿y ustedes? 9/2 13 horas", aumentando aún la expectativa. ¿Vuelve el clásico de las divinas y las populares?

Embed

Cómo reaccionaron al aire Brenda Asnicar y Laura Esquivel a dos décadas de una famosa escena de Patito Feo

Laura Esquivel visitó el programa que Brenda Asnicar conducía junto a Gastón Dalmau vía streaming, Había que decirlo, y revivieron una icónica escena de la tira Patito Feo que protagonizaron 18 años atrás donde en la historia eran enemigas.

Asnicar se deshizo en elogios hacia su ex compañera al momento de presentarla: “Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, dijo.

Y la charla obviamente giró en los recuerdos del tiempo en que compartieron elenco en la exitosa ficción. “En serio, chicos, tengo piel de gallina. Yo también”, aseguraron Laura y Brenda mientras Dalmau intervino expresando lo lindo que resultaba verlas juntas. "Me agarra como una cosa", confió el actor entre risas.

Esquivel aseguró que por más que no se vean seguido las dos siguen en contacto. "De vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor”, admitió.

Y al momento de describir en vínculo que tienen, la protagonista de Patito Feo confió con total sinceridad: “Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”.