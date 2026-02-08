Los misteriosos videos de Brenda Asnicar y Laura Esquivel que sacudieron a los fans de Patito Feo

Brenda Asnicar y Laura Esquivel causaron una verdadera revolución en las redes sociales el fin de semana con dos misteriosos videos subidos de manera conjunta a sus cuentas que despertó la ilusión de todos los fanáticos de la ficción Patito Feo.
Brenda Asnicar y Laura Esquivel causaron una verdadera revolución en las redes sociales el fin de semana con dos misteriosos videos subidos de manera conjunta a sus cuentas que despertó la ilusión de todos los fanáticos de la ficción Patito Feo.
En Instagram, ambas actrices quitaron las anteriores publicaciones y dejaron solamente los últimos materiales conjuntos que compartieron. En las primeras imágenes se la ve a Esquivel escuchando uno de los éxitos musicales de la historia juvenil y la filmación finaliza recibiendo un llamado a su teléfono celular con el contacto agendado con la letra B y el emoji de una corona, en alusión a Brenda Asnicar.
Esto despertó una ola de comentarios en la publicación por parte de los fanáticos de Patito Feo especulando con la posibilidad del regreso de la historia donde ambas protagonizaron a Patricia "Patito" Castro (Esquivel) por el lado de "las populares" y "las Divinas" lideradas por Antonella Lamas Bernardi (Asnicar).
"Están volviendo por nosotros", "¿Se viene la peli de Patito?, "El reencuentro más esperado de dos reinas", "Que sea verdad", "Ya vengo me voy a morir un rato y vuelvo jaja" y "Estamos listas todas", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación con toda la ilusión de los seguidores de la ficción que se emitió por El Trece entre 2007 y 2008.
Luego, llegó el momento de una nueva publicación donde se ve una comunicación telefónica entre las dos y Asnicar le confiesa: "Te juro que estoy tan conenta con todo esto que está pasando". "Estoy segura que va a ser muy especial", contestaba Esquivel. Y la publicación culmina con un auncio que está próximo a oficializarse: "Nosotras estamos bien, ¿y ustedes? 9/2 13 horas", aumentando aún la expectativa. ¿Vuelve el clásico de las divinas y las populares?
Laura Esquivel visitó el programa que Brenda Asnicar conducía junto a Gastón Dalmau vía streaming, Había que decirlo, y revivieron una icónica escena de la tira Patito Feo que protagonizaron 18 años atrás donde en la historia eran enemigas.
Asnicar se deshizo en elogios hacia su ex compañera al momento de presentarla: “Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, dijo.
Y la charla obviamente giró en los recuerdos del tiempo en que compartieron elenco en la exitosa ficción. “En serio, chicos, tengo piel de gallina. Yo también”, aseguraron Laura y Brenda mientras Dalmau intervino expresando lo lindo que resultaba verlas juntas. "Me agarra como una cosa", confió el actor entre risas.
Esquivel aseguró que por más que no se vean seguido las dos siguen en contacto. "De vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor”, admitió.
Y al momento de describir en vínculo que tienen, la protagonista de Patito Feo confió con total sinceridad: “Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”.