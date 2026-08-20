Daniela De Lucía destrozó a Andrea del Boca tras las bodas de Gran Hermano: qué dijo

En cuanto a su vínculo con la actriz dentro de la famosa casa, la coach remarcó por qué se fue distanciando con el correr de los días de convivencia.

“La verdad no hay relación. Yo prefiero no tener relación cuando me doy cuenta de que hay alguna falsedad o que no está la misma sintonía. Cuando me doy cuenta de algo es muy difícil que yo pueda volver atrás", aseguró.

La picante crítica de Daniela De Lucía a Andrea del Boca por Gran Hermano

Daniela De Lucía dejó en claro sobre sus diferencias con Andrea del Boca: "Por supuesto en que lo que es lo profesional y vinculación yo no tengo problemas con nadie pero sí no te voy a falsear la realidad. Yo no necesito ser hipócrita, nunca lo fui”, sostuvo.

Cuando le consultaron desde el programa de streaming si la destacada actriz sí lo era, ella cuestionó: “No quiero hablar por ella pero siento que es actriz entonces como que la caretea pero no del todo bien".

"Siento que ayer había que enfocarse en la luz de los participantes, en el amor que sienten esas dos personas y hablar de eso, no de si a mí me caes mejor o peor. Eso es lo que a mí me hizo ruido”, cuestionó la exparticipante de Gran Hermano..

“Yo conviví dos meses y medio con Andrea y Yipio, las conozco en intimidad, fui parte de ese grupo y dentro de la casa ya decidí dejar de ser parte del grupo por no compartir ciertas formas de ver la vida o por críticas a compañeros”, concluyó picante Daniela De Lucía.