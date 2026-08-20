Daniela De Lucía destrozó a Andrea del Boca tras las bodas de Gran Hermano: qué dijo

Daniela De Lucía no anduvo con vueltas y cuestionó fuerte a Andrea Del Boca por su desempeño durante la noche de bodas en la casa de Gran Hermano donde ofició de maestra de ceremonia.
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Daniela De Lucía fue categórica al dar su opinión sobre el rol de Andrea del Boca como maestra de ceremonia en las bodas en la casa de Gran Hermano.
Daniela De Lucía no anduvo con vueltas y cuestionó fuerte a Andrea Del Boca por su desempeño durante la noche de bodas en la casa de Gran Hermano donde ofició de maestra de ceremonia.
En diálogo con el programa de streaming El Ejercito de la Mañana (Bondi), la coach y exparticipante del reality de Telefe fue picante a la hora de analizar a la actriz en ese rol al aire.
“En un reality show prefirieron que vaya Andrea Del Boca con sus años de trayectoria pero siento que ella es actriz y quizás no tiene esto de la televisión en vivo que a mí me gusta ver”, comenzó su análisis Daniela de Lucía.
“A mí no me transmitió. Siento que no pudo dividir su malestar con algunos participantes y se notó esto que no le dio tanto amor, por así decirlo, a Brian y Danelik”, continuó firme contra el desempeño de Andrea del Boca como jueza de paz.
En cuanto a su vínculo con la actriz dentro de la famosa casa, la coach remarcó por qué se fue distanciando con el correr de los días de convivencia.
“La verdad no hay relación. Yo prefiero no tener relación cuando me doy cuenta de que hay alguna falsedad o que no está la misma sintonía. Cuando me doy cuenta de algo es muy difícil que yo pueda volver atrás", aseguró.
Daniela De Lucía dejó en claro sobre sus diferencias con Andrea del Boca: "Por supuesto en que lo que es lo profesional y vinculación yo no tengo problemas con nadie pero sí no te voy a falsear la realidad. Yo no necesito ser hipócrita, nunca lo fui”, sostuvo.
Cuando le consultaron desde el programa de streaming si la destacada actriz sí lo era, ella cuestionó: “No quiero hablar por ella pero siento que es actriz entonces como que la caretea pero no del todo bien".
"Siento que ayer había que enfocarse en la luz de los participantes, en el amor que sienten esas dos personas y hablar de eso, no de si a mí me caes mejor o peor. Eso es lo que a mí me hizo ruido”, cuestionó la exparticipante de Gran Hermano..
“Yo conviví dos meses y medio con Andrea y Yipio, las conozco en intimidad, fui parte de ese grupo y dentro de la casa ya decidí dejar de ser parte del grupo por no compartir ciertas formas de ver la vida o por críticas a compañeros”, concluyó picante Daniela De Lucía.