Negociación con el FMI: Santiago Cafiero viaja a Estados Unidos y se encontrará con el Secretario de Estado

El encuentro entre Cafiero y Blinken, que está previsto para el próximo 18 de enero, se concretará días después de que la Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro regional del que Estados Unidos no forma parte.

"La bilateral estaba prevista. Nada tienen que ver con la Celac", señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, al negar que el cónclave haya sido coordinado por un posible malestar de Estados Unidos ante la asunción del presidente Alberto Fernández al frente de la Celac.

Ante la consulta de Noticias Argentinas respecto de la posibilidad de que la agenda de Cafiero incluya un encuentro con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, respondieron: "Todavía no está confirmado".

cafiero.jpg Negociación con el FMI: Cafiero viajará a Washington este martes en busca de apoyo (Foto: Telam).

¿Cuál será el tono de la reunión de Cafiero con Blinken?

En cuanto al encuentro con Blinken, fuentes diplomáticas aclararon que se trata de "una reunión eminentemente política y no técnica para discutir el acuerdo del FMI".

En ese punto, analizaron que "el problema de la deuda también es político, ya que el ex presidente de Estados Unidos (Donald Trump) autorizó por un interés político un crédito que el staff del FMI no autorizaba al ex mandatario argentino (Mauricio Macri)". Y agregaron: "El 2021 demostró con sus datos económicos que el planteo de Alberto de déjennos crecer para poder pagar es válido".

Además, detallaron que la reunión bilateral estaba prevista para el pasado 4 de enero, en el marco de la reunión anual del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en Nueva York, pero no fue posible porque el encuentro se suspendió ante la nueva ola de coronavirus.

"Es muy importante la reunión porque es la primera de alto nivel entre ambos cancilleres. Se va a revisar toda la agenda bilateral entre ambos países, que viene muy bien", puntualizaron.