Ofelia Fernández, contra las pasantías laborales que presentó Rodríguez Larreta

"Empieza la parte más absurda de la reforma educativa que en 2017 rechazamos centros de estudiantes, docentes, familias y rectores", agregó Ofelia.

Embed prácticas educativas o más bien trabajo gratis de menores de edad en las empresas de mis amigos — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 9, 2021

Quién es el legislador que agredió a Ofelia Fernández

Leonardo Saifert, militante del partido de Javier Milei, fue el blanco de las críticas de Ofelia Fernández durante la asunción de los nuevos legisladores porteños.

"Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que, para mí, lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal", dijo Ofelia.

Más tarde, en la misma sesión, Saifert tomó la palabra y dijo: "Eso pasó en una época en la que yo no tenía peso ni responsabilidad política de ningún tipo. Estaba dirigido a un grupo muy chico. De todas maneras, soy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar, que no tienen que tener apoyo de ningún tipo. Quiero pedir disculpas a la diputada Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendidos por esos dichos. Mil disculpas".