Pacto de Mayo: ahora Milei dice que puede postergarse si el Congreso no aprueba antes la Ley Bases

En declaraciones periodísticas al término del acto por el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, consultado sobre las versiones que el gobierno analiza postergar la firma del Pacto de Mayo si antes no se aprueba la ley, Milei respondió: "No hay problema, las reformas estructurales son para el largo plazo, por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano se van a hacer".