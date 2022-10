alberto fernandez.png Para Alberto Fernández "es incomprensible que los jueces no paguen Ganancias" y defendió las elecciones PASO (Foto: El Destape)

Y continúo: “Ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice que esto un ataque a la Justicia o se hace por Crisitna, pero no tiene nada que ver. Es una cuestión de estricta justicia”.

En esta línea, el jefe de Estado explicó que si bien en la Constitución Nacional se habla de "la intangibilidad de los sueldos" de los jueces, este artículo se refiere a que "el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos". "Pero que paguen el impuesto que pagan todos los argentinos no tiene nada que ver con esto", señaló el mandatario.

Además, consideró que gracias a los períodos en los cuales el Poder Judicial actuó con independencia, sus integrantes lograron que sus sueldos se incrementaran sin seguir los haberes "de la administración pública ni del Congreso".

Cristina Kirchner Alberto Fernández Télam (3).jpg Alberto Fernández consideró que "Cristina tranquilamente podría ser candidata, es una dirigente superlativa". Télam

Finalmente, el presidente argumentó que cuando se habla de Ganancias "no solo se habla del sueldo de los jueces", sino que también de funcionarios judiciales en todas las provincias que tienen haberes "de privilegio" respecto a lo que se perciben "en las administraciones públicas".

Consultado en El Destape Radio, en un a entrevista presencial, el presidente afirmó que los salarios de los empleados formales hoy “le ganan a la inflación” y aseguró que “desde Néstor Kirchner, la Argentina no tuvo nunca tres años de crecimiento de PBI consecutivos”, como ocurrió en su gobierno.

Alberto Fernández defendió las elecciones PASO

Respecto a su posible reelección o de Cristina Fernández de Kirchner, pidió "un debate interno democrático" y consideró que "Cristina tranquilamente podría ser candidata, es una dirigente superlativa".

Sin embargo, el mandatario evitó dar una definición sobre su candidatura pero no descartó ni presentarse ni autoexcluirse. En lo que hizo hincapié fue en la importancia de que esas definiciones se den en unas elecciones primarias y aclaró que él no puede resolver si se realizan o no.

alberto elecciones.jpg Alberto Fernández defendió las elecciones PASO

Sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), dijo: "No tengo el poder de sacar las PASO, pero creo que es un gran instrumento", aunque remarcó que él, como Presidente, tiene "que estar concentrado en mejorar el ingreso y contener la inflación".

En ese sentido, agregó las elecciones PASO "han sido un gran instrumento para calificar a los candidatos y que la gente diga cuál es el mejor". "La unidad del FdT es importantísima. Tenemos que ser capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos", dijo el Presidente en diálogo con El Destape radio.

“Yo soy parte de un proyecto colectivo. No me conocen. Yo estoy tratando de cumplir una misión en el peor tiempo de la historia. Me tocó ser el soldado que se quedó solo frente a toda la artillería enemiga. He puesto todo mi esfuerzo y lo he hecho honestamente (…) Debemos seguir en ese camino. Luego, quién gobierne ese camino es algo secundario. De gente imprescindible está lleno el cementerio”.

Dijo que “lo importante es mantener la unidad del Frente de Todos” y remarcó que él ahora está “abocado a arreglar los ingresos y resolver la inflación”. “Tengo que estar concentrado en eso”, puntualizó.