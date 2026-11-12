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Lara Piro reveló las graves amenazas que Wanda Nara y Martín Migueles habrían lanzado contra Icardi y la China Suárez

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, expuso las amenazas que Martín Migueles y Wanda Nara habrían realizado contra su defendido y su pareja, la China Suárez, en Nordelta el pasado viernes.

12 nov 2026, 17:27
Lara Piro reveló las graves amenazas que Wanda Nara y Martín Migueles habrían lanzado contra Icardi y la China Suárez

Lara Piro reveló las graves amenazas que Wanda Nara y Martín Migueles habrían lanzado contra Icardi y la China Suárez

Lara Piro reveló las graves amenazas que Wanda Nara y Martín Migueles habrían lanzado contra Icardi y la China Suárez

Lara Piro reveló las graves amenazas que Wanda Nara y Martín Migueles habrían lanzado contra Icardi y la China Suárez

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, aseguró que el futbolista recibió amenazas de Martín Migueles durante el cruce que protagonizaron en Nordelta y confirmó que realizaron una denuncia penal. En diálogo con Intrusos (América), también acusó a Wanda Nara de haber insultado y agredido verbalmente a la China Suárez.

La letrada afirmó que vio una grabación del enfrentamiento entre su defendido y la pareja de la conductora. Según su relato, el episodio ocurrió delante de las hijas de Icardi y Wanda.

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"Yo vi el video donde Migueles amenaza a Mauro, escuché a un hombre agresivo, intimó a Mauro diciéndole que le iba a romper la cara y lo peor es que lo dijo adelante de las nenas. Decir adelante de dos criaturas que le vas a desfigurar la cara al padre es violencia. Te confirmo que fue así, además lo desafía varias veces y lo invita a pelear", manifestó.

Piro confirmó que la defensa acudió a la Justicia y solicitó una medida para impedir el acercamiento de Migueles a las menores: "Hoy se hizo la denuncia en sede penal. En sede civil pedimos una restricción para Migueles con las nenas".

Sobre ese pedido, aclaró que todavía requiere una resolución judicial. "Nosotros ya pedimos la restricción de Migueles con las nenas, la tiene que otorgar el juez. La madre verá a su pareja lejos de sus hijas... Tampoco Martín es un ser trascendental en la vida de las nenas, ella ya tuvo varios novios", agregó.

La abogada también se refirió a lo que habría ocurrido entre Wanda y la China, aunque evitó precisar los dichos que le atribuye a la conductora. "Con la China Suárez también hubo insultos y agresiones por parte de Wanda. Es muy soez todo, así que no lo puedo reproducir".

Qué dijo Lara Piro sobre la restricción contra Mauro Icardi y el episodio con su hija

Durante la entrevista, Piro también informó que apelaron la restricción de acercamiento contra Icardi y sostuvo que el conflicto debe resolverse en el fuero civil: “Hoy se apeló la perimetral en instancia penal, igualmente a mi entender es algo que tiene que terminar dirimiendo en instancia civil. Volver a jugar con la doble competencia no es sano para las nenas, el juez natural es Hagopian”.

Además, cuestionó el operativo policial realizado en el country y acusó a los tribunales de beneficiar a Wanda. "La medida que ha conseguido esta señora, un allanamiento, 20 policías, no se puede creer... Es un tratamiento distinto el de la Justicia para Wanda Nara, lo digo como mujer y como abogada. La Justicia le tiene miedo a Wanda. Hacer correr que iban a detener a Mauro fue un delirio de mal gusto", expresó.

En cuanto al episodio con la hija del futbolista, la letrada negó que hubiera existido una agresión física y sostuvo que la discusión se originó por un desacuerdo sobre una salida.

"No se constataron lesiones, hay tres informes que dicen que no hay lesiones recientes, hay una lesión preexistente que es de la rodilla cuando la nena se lesionó haciendo equitación. El tema del golpe lo instaló la madre, no la nena", afirmó. Por último, indicó que la defensa solicitó una Cámara Gesell para que la menor sea escuchada en ese ámbito.

     

 

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