Patricia Bullrich hizo una grave denuncia contra 13 provincias que podría alterar el resultado de las elecciones

Los dichos de Patricia Bullrich se dieron en su exposición en el foro “Iberoamérica: Democracia y Libertad” organizado por la fundación Internacional para la Libertad.

Patricia Bullrich apuntó contra 13 provincias

En ese contexto, Patricia Bullrich apuntó contra el peronismo, señalándolo como una fuerza política que sostiene un modelo de país “ que impone una manera de gobernar” a los otros partidos cuando está fuera del poder a base de presión.

“Cuál ha sido el punto en común de la caída de esos gobiernos (no peronistas), no el de Mauricio Macri que terminó por primera vez desde el gobierno de Alvear en 1928, sino todos los gobiernos que no terminaron. Hay un punto en común y es que en un momento ese gobierno se siente asediado frente a los cambios que tiene que hacer, y los factores de poder, sean sindicales, empresarios, ahora sociales, con los grupos piqueteros que se han organizado, hay una sistematicidad que frente a esa presión, se cede”, argumentó Bullrich.

patricia-bullrich-20230426-1554638.webp Patricia Bullrich volvió a insistir con una "reforma laboral" y apuntó contra las "indemnizaciones que son un robo" (Foto: NA).

Y agregó: “En la Argentina de 23 provincias hay 13 provincias que tienen más empleo público que empleo privado. Esas provincias funcionan como cajas registradoras, cobran la coparticipación federal que les manda el gobierno nacional, de impuestos, pagan salarios, hacen un puente, dos puentes, una escuela, y esa es la provincia”.