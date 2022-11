Pese al ajuste, el Gobierno aumenta partidas en áreas clave y lanza un plan de ascensos en el Estado

El ajuste que no fue. El gobierno de Alberto Fernández se enredó en una maraña de planes sociales, empleo y gasto público. Mientras la pobreza crece por el aumento de la inflación, que no puede controlar, la Casa Rosada lanzó un plan de ascensos en el Estado por decreto, oficializó 11.000 cargos en planta permanente, y detectó 253 mil planes Potenciar Trabajo irregulares que no se decide a dar de baja.