Pichetto: “Una cuarentena de 15 o 30 días era razonable para un país como Argentina y sería un error tremendo volver a las restricciones”

El excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto habló este viernes con #Doman910, por Radio La Red, y fue muy crítico con la estrategia de Alberto Fernández para combatir la pandemia y la posibilidad de volver a las restricciones por el actual aumento de casos de coronavirus. En ese aspecto, consideró que esa medida sería "un error enorme" y que "no hay IFE que valga si la gente tiene hambre".

"Creo que se debería haber puesto desde el arranque a trabajar a un equipo económico. La cuarentena era para preparar a los equipos de salud, pero la prolongación indefinida nos hizo un daño fenomenal en lo económico. Por un tiempo, 15 a 30 días, era sostenible para un país con la economía frágil. Después había que salir a trabajar", consideró el ahora auditor general de la Nación.

"La provincia de Buenos Aires tiene una población relativamente joven y sabíamos que, más temprano que tarde, los contagios iban a llegar. Sería un error enorme volver a las restricciones. No es sostenible volver a cerrar a Argentina", agregó.

Pichetto también planteó dudas sobre la veracidad de los datos oficiales difundidos por la gobernación de Axel Kicillof. "Han bloqueado el centro de datos en la Provincia en los últimos cuatro días y dicen que fue por una saturación. Vamos a pensar bien porque aparecen muchos muertos acumulados. No vaya a ser que estén preparando un regreso al encierro", dijo.

A su vez, el ex candidato consideró que "el nivel de saturación no se aguanta más en los sectores populares", que "si la gente no tiene para comer no hay IFE que valga" y que la cuarentena estricta "nunca se cumplió en el conurbano".

"El proceso hay que aguantarlo y hay que seguir abriendo. Es muy bueno lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta", expresó Pichetto, y a la vez denunció: "Hay limitaciones de la circulación y hay un estado casi policíaco que controla la calle y te piden hasta la vacuna antivariólica para circular con el auto. Te hace acordar a una época muy jodida".

Finalmente, sobre la figura del presidente, consideró: "El Gobierno está pasando un momento muy difícil. La semana pasada hubo expresiones políticas que debilitaron al Presidente. Los cuestionamientos, como el de Bonafini y la embajadora candidata en Rusia (Alicia Castro), lo afectan. Son figuras de la periferia que aparecen cuestionando la autoridad presidencial".