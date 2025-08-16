En vivo Radio La Red
7 errores graves que no hay que cometer al cargar el celular

Cargar un celular de manera inadecuada puede dañar la batería y aumentar el riesgo de fallas o sobrecalentamiento.

Redacción A24
Cargar un celular en superficies blandas

Cargar un celular en superficies blandas, usar cargadores no certificados o exponerlo al calor aumenta el riesgo de fallas y reduce la vida útil de la batería.

Cargar un celular es una actividad cotidiana, pero ciertos hábitos pueden afectar la batería y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento. Las baterías de iones de litio pierden capacidad de forma progresiva debido a reacciones químicas internas, y factores como ciclos de carga incorrectos, temperaturas extremas o cargadores de baja calidad aceleran este desgaste.

Para mantener la batería en buen estado y reducir riesgos, es importante conocer los 7 errores graves al cargar un celular que conviene evitar.

Qué no se debe hacer cuando se carga el celular

1. Cargar el celular sobre superficies blandas o inflamables

Apoyar el dispositivo sobre la cama, almohadas, sillones o ropa dificulta la ventilación y retiene calor, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento. Se recomienda usar superficies duras y planas, como mesas o escritorios.

2. Usar cargadores de baja calidad o genéricos

Los cargadores no certificados pueden generar picos de corriente y sobrecalentamiento, afectando la batería y el equipo. Lo recomendable es emplear siempre cargadores originales o certificados por el fabricante.

3. Usar el celular mientras carga

Realizar tareas que demandan mucha energía, como ver videos o ejecutar aplicaciones exigentes, eleva la temperatura del dispositivo y acelera el desgaste de la batería. Es preferible mantener el teléfono en reposo durante la carga.

4. Cargar hasta el 100 % de forma habitual

Llenar la batería por completo todos los días puede acelerar su deterioro. Es recomendable cargar antes de que baje del 20 % y reservar la carga completa para situaciones excepcionales, como viajes prolongados.

Este es el mejor momento para cargar el celular. Foto: Internet.

5. Ignorar el estado del cable y del cargador

Cables pelados, doblados o que se calientan representan un riesgo de sobrecalentamiento o fallas eléctricas. Revisar periódicamente el estado de los accesorios y reemplazarlos cuando sea necesario es fundamental.

6. Exponer el celular a temperaturas extremas

Cargar el dispositivo bajo la luz solar directa, cerca de estufas o dentro de vehículos calurosos aumenta el riesgo de recalentamiento y puede dañar la batería. Mantenerlo en un ambiente fresco y ventilado protege su rendimiento.

7. No activar modos de ahorro de energía ni desconectar cuando se sobrecalienta

El modo ahorro de energía reduce el consumo y el desgaste acumulativo de la batería. Además, si el celular se calienta excesivamente, conviene desconectarlo y dejarlo enfriar en un lugar ventilado. Persistencia del calor podría indicar un problema interno que requiere revisión técnica.

