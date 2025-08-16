El insólito reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi un año después de irse de Turquía: “Mi psicólogo dice...”

Pero mucho llamó la atención de todos cuando acto seguido habló puntualmente de un objeto que hasta ahora no pudo recuperar del que fue su hogar en Turquía. “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando. Mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”, deslizó frente al asombro de los cronistas.

Fue allí que Wanda Nara explicó la emoción que genera recodar su paso el reality de la televisión italiana. “Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”, sentenció consciente de que se trata de algo absolutamente superficial.

Wanda Nara con la copa del Bailando en Italia

Wanda Nara impactó con una foto inédita de su primer trabajo: “Me esperaba un futuro tremendo”

En las últimas horas, Wanda Nara conmovió a sus seguidores al compartir una imagen que refleja sus inicios en el mundo de la moda. Se trata de una fotografía de su primer trabajo como modelo infantil, publicada originalmente por su madre, Nora Colosimo, quien decidió homenajear los primeros pasos de su hija.

“Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió Colosimo junto a la tierna postal, dejando en claro el orgullo que siente por la carrera de la empresaria y conductora.

Wanda, que actualmente se prepara para ponerse al frente de una nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe, replicó la publicación en sus historias de Instagram y sumó un breve comentario acompañado de un corazón rojo y una carita emocionada: “Mi primer trabajo Revista Para Ti moda”.

wanda nara primer trabajo

En la foto se la puede ver de niña, sonriente y confiada frente a cámara, vistiendo una boina gris, un blazer azul marino con botones plateados y una falda escocesa.

El gesto despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores, que destacaron el contraste entre aquella pequeña que debutaba en el modelaje y la figura mediática e indudable empresaria que es hoy. Porque a Wanda se la podrá criticar por su sobreexposición, pero si de algo no hay dudas es de su magnetismo mediático así como también de su claridad para cerrar sus propios contratos con los que se convirtió en la celebrity que es actualmente.