"Comparan el uso de las taser con las picanas en la dictadura. D’Alessandro dice que es necesario su aplicación para bajar el nivel de delitos y situaciones de conflicto", detallaron este martes en Buenos Días América.

El conflicto por las pistolas taser

Cabe recordar, que el gobierno porteño compró 60 pistolas taser el año pasado, y que aún no puede ingresarlas al país, luego de que el gobierno nacional prohibiera su uso.

Incluso, el oficialismo despidió al funcionario que autorizó, en ese entonces, a la Ciudad de Buenos Aires a importarlas. Específicamente, fue la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex Renar, la que había aprobado en mayo del año pasado la adquisición de 60 armas electrónicas con destino a la Policía de la Ciudad.

Así lo relató el ministro de Seguridad y Justicia porteño en agosto pasado: "A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización. No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten".

Y sostuvo que no se les brinda el permiso porque "aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa". Y concluyó: "Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado".