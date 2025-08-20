Yanina Latorre reveló todos los detalles del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras la infidelidad

Este miércoles la conductora Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) los detalles del divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, luego de que la actriz admitiera públicamente que le fue infiel al actor.
La conductora Yanina Latorre reveló detalles clave sobre el inminente divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.
"Mañana se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado o sea, la infidelidad en sí. Lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que él se sintió todo el año medio boludeado, porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar", contó la conductora.
Además, Latorre aseguró que el proceso legal se está llevando adelante de manera pacífica: "Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula que hay mucho quilombo de guita. Parten todo 50/50".
Respecto a la división de bienes, detalló: "Ella se queda con la casa. Él está viviendo en un departamento en Capital que se compró este año, justamente para darle un espacio a ella. Dicen que van a seguir laburando juntos, de hecho, la gira, con su compañero de teatro con el que se la ha vinculado, sigue. El entorno de él dice que él está tranquilo, que él no tiene nada contra el chico porque cree que no es".
A dos días de haber hecho pública su confesión sobre la infidelidad a su exmarido, el actor Nico Vázquez, Gimena Accardi adoptó una postura tajante frente a los medios este miércoles.
Tras convertirse en el centro de atención de los principales programas y portales de espectáculos, la actriz fue abordada por un movilero de Desayuno Americano (América TV) en la puerta del canal de streaming Olga, donde participa del programa Sería increíble. Sin embargo, su respuesta fue el silencio.
“Estamos en la puerta del canal de streaming. Hace dos minutos llegó Gimena Accardi y le preguntamos a la gente de seguridad si ella quería hablar, y fue contundente: ‘Yo no tengo más nada que decir’”, relató el cronista Alex Caniggia en vivo, mientras Pamela David lo escuchaba desde el estudio. Luego agregó: “Prefirió no hablar. No solo con nosotros, con todos. Quiere cerrar el tema”, mientras en pantalla se mostraban imágenes del ingreso de la actriz al edificio.
Además, el periodista detalló que Accardi evitó el contacto con la prensa ingresando por una entrada alternativa: “Entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.
Finalmente, Caniggia explicó que la actriz ya se encontraba en su lugar de trabajo, “haciendo un reemplazo en el canal de streaming”. Ante esto, Pamela David expresó su comprensión y opinó al respecto: “No va a hablar con los medios y no es para menos. A mí me sorprendió la cobertura mediática a nivel nacional”, y concluyó con una frase que generó aplausos en redes: “Es una mujer con ovarios”.