Yanina Latorre reveló todos los detalles del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras la infidelidad

Embed

El contundente mensaje de Gimena Accardi a la prensa tras admitir su infidelidad a Nico Vázquez

A dos días de haber hecho pública su confesión sobre la infidelidad a su exmarido, el actor Nico Vázquez, Gimena Accardi adoptó una postura tajante frente a los medios este miércoles.

Tras convertirse en el centro de atención de los principales programas y portales de espectáculos, la actriz fue abordada por un movilero de Desayuno Americano (América TV) en la puerta del canal de streaming Olga, donde participa del programa Sería increíble. Sin embargo, su respuesta fue el silencio.

“Estamos en la puerta del canal de streaming. Hace dos minutos llegó Gimena Accardi y le preguntamos a la gente de seguridad si ella quería hablar, y fue contundente: ‘Yo no tengo más nada que decir’”, relató el cronista Alex Caniggia en vivo, mientras Pamela David lo escuchaba desde el estudio. Luego agregó: “Prefirió no hablar. No solo con nosotros, con todos. Quiere cerrar el tema”, mientras en pantalla se mostraban imágenes del ingreso de la actriz al edificio.

Además, el periodista detalló que Accardi evitó el contacto con la prensa ingresando por una entrada alternativa: “Entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.

Finalmente, Caniggia explicó que la actriz ya se encontraba en su lugar de trabajo, “haciendo un reemplazo en el canal de streaming”. Ante esto, Pamela David expresó su comprensión y opinó al respecto: “No va a hablar con los medios y no es para menos. A mí me sorprendió la cobertura mediática a nivel nacional”, y concluyó con una frase que generó aplausos en redes: “Es una mujer con ovarios”.