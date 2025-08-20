Explosivos posteos del hijo extramatrimonial de Martín Demichelis tras la separación de Evangelina Anderson

Tras mostrarse decepcionado de “los conocidos que agarran y te mandan el chisme”, enfatizó: “Vuelvo a X/Twitter porque no quiero atender llamados equivocados ni enterrarme con programas o preguntas amarillistas”.

“No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde; ellos son adultos y conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar. Lo único que yo intento es que los más chicos no sufran y no se carguen de odio con cosas de adultos. El amor padre-hijo y madre-hijo es distinto al marido-mujer… espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”, manifestó sobre el divorcio de Evangelina y Martín, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de los más pequeños.

Además, mencionó el encuentro que tuvo con su padre extramatrimonial en junio de este año y cómo está actualmente su relación: “En lo personal, con Martín puedo decir que, para el Día del Padre, tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”, expresó.

“Con tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate, pudimos hablar de muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas. Además de buen tipo, es también maestro, y no por magia hizo semejante trayectoria”, sentenció sobre cómo fue la charla.

Por último, dejó en claro –más allá de la buena predisposición para entablar un vínculo con Martín– que su verdadero padre es quien lo crió: “Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre e hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”.

La exborbitante cifra que está en juego en el divorcio entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron poner fin a su matrimonio tras 17 años juntos, y en un principio todo parecía desarrollarse en buenos términos. Al menos, así lo aseguró ella públicamente. Sin embargo, cuando hay una gran fortuna en juego, acumulada a lo largo de tantos años, la división de bienes se vuelve mucho más compleja y puede generar tensiones o recelos entre las partes.

Daniel Fava, en A la Tarde (América TV), brindó detalles sobre lo que promete ser este escandaloso divorcio: "Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa".

El recorrido de Demichelis en Europa fue realmente extenso. Jugó en Alemania, España e Inglaterra, participando en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial. Se destacó especialmente en los clubes más relevantes de cada país, consolidando una carrera de elite que le permitió alcanzar una posición económica destacada, siempre acompañado por la modelo.

Respecto al divorcio, explicó que los representantes del exfutbolista ya están al tanto y consideran que no corresponde un reparto igualitario. “Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: ‘Mirá que hay que darle esta plata’. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite”, aseguró.