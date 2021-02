Los políticos que se vacunaron: gobernadores, diputados y hasta un intendente de 37 años

Cristina Kirchner también se vacunó con la Sputnik V (Fuente: @CFKArgentina)

Desde que llegó en diciembre el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus, fueron varios los funcionarios nacionales, gobernadores y responsables municipales que fueron inmunizados. En algunos casos, podrían estar amparados en lo que dice el protocolo, bajo la figura de "función estratégica".

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud, existe un orden prioritario de vacunación que se basa en el riesgo de exposición, pero que incluye un pequeño asterisco denominado "función estratégica".

Si nos manejamos bajo el primer criterio, la prioridad la tiene todo el personal de salud, cuya segmentación se dio de acuerdo a un escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad.

Luego, sería el turno de los adultos mayores de 70 años, con especial foco en los residentes en hogares de larga estancia o geriátricos. A su vez, otro grupo importante lo incluye al personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios.

De todos modos, este esquema no ha sido respetado desde un comienzo por esta "función estratégica" que incluye no solo al personal docente y no docente -disputa que fue ganada por los gremios en las negociaciones para la vuelta a clases presenciales- sino también por "otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis".

En este último punto es donde se sostiene la vacunación a funcionarios públicos. Con la polémica establecida, en A24.com te contamos quiénes fueron las figuras más relevantes de la política que ya fueron inmunizados.

Alberto Fernández

El Presidente de la Nación, de 61 años, había declarado que el mismo Vladimir Putin le había ofrecido adelantarle una dosis, pero que había decidido esperar su momento. Poco más de un mes después, el 21 de enero, Fernández recibió una dosis en el Hospital Posadas de Haedo.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta también fue de las primeras referentes del oficialismo que fue inmunizada. Tan solo tres días más tarde que el Presidente, Cristina Kirchner se acercó al Hospital Presidente Perón en Avellaneda donde recibió la primera dosis, de parte de Nicolás Kreplak, viceministro de salud de la provincia. La expresidenta tiene 68 años y está próxima al rango de edad de riesgo.

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

Eduardo Valdes y Jorge Taiana

Dos de los inmunizados en el Vacunatorio VIP del Ministerio de Salud que le costó el cargo a Ginés González García. El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires tiene 65 años y recibió la dosis de la Sputnik V "sin saber que estaba haciendo algo ilegal" según sus propias palabras. Por su parte, el Senador Taiana tiene 70 años y tras el escándalo fue bajado de la comitiva que viaja a México la semana entrante

Axel Kicillof

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue de los primeros políticos en vacunarse: fue el 29 de diciembre en el Hospital San Martín de La Plata. Kicillof está lejos de los grupos de riesgo, tiene 49 años y no padece de condiciones de salud preexistentes.

Me entregaron la segunda medición de anticuerpos a 19 días de haberme dado la segunda dosis. Nunca me contagié y la vacuna sirvió para que mi cuerpo produjera defensas contra el virus que crecieron desde la medición anterior. https://t.co/Zm0DErYL6w pic.twitter.com/Ta20ZRm97n — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 11, 2021

Verónica Magario

El 8 de enero en el Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas la vicegobernadora recibió la primera dosis de la vacuna. A los 19 días completó la inmunización con la segunda dosis de la Sputnik V. Magario tiene 51 años.

En el vacunatorio del Centro de salud Norte, del @VillaGesellMuni, recibí la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Agradecemos al personal de salud que trabaja con todo su empeño para hacer frente a la pandemia y que está recibiendo a las y los geselinos que deciden vacunarse. pic.twitter.com/kKRiPQJ8vH — Verónica Magario (@magariovero) January 27, 2021

Daniel Gollán

El Ministro de Salud bonaerense, de 65 años, también completó el proceso con las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Gollán fue la primera persona mayor de 60 años que se vacunó en el país.

Hoy me vacuné con la misma esperanza de millones de argentinos que queremos el fin de la pandemia y sabemos que este es el camino. Junto a @Kicillofok y @nkreplak, que recibieron la 2da dosis, celebramos la autorización en el país para que la vacuna se aplique a mayores de 60. pic.twitter.com/VaGq6a2I11 — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) January 20, 2021

Sergio Ziliotto

El Gobernador de La Pampa, de 58 años, fue uno de los primeros en vacunarse en su provincia. La primera dosis la recibió el 29 de diciembre, mientras que completó la inmunización el 20 de enero.

Hoy junto al equipo de salud comenzamos a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Un paso más, una etapa más para terminar con esta pandemia.

Día a día sumamos esperanza. Día a día sumemos responsabilidad social.#SigamosCuidandonos pic.twitter.com/YqOyDONFEq — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 20, 2021

Omar Gutiérrez

Tal como Ziliotto en La Pampa, Gutiérrez fue de los primeros en vacunarse en Neuquén a fines de diciembre. El mandatario, de 53 años, completó la segunda dosis el 29 de enero.

En este día tan importante, recibí mi dosis de la vacuna contra el #COVID19. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia, por su gran entrega y compromiso con los neuquinos y neuquinas. #JuntosPodemosMás pic.twitter.com/1F1bwgjIc1 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) December 29, 2020

Oscar Herrera Ahuad

El Gobernador de Misiones, menor que sus pares de La Pampa y Neuquén, con 49 años, recibió la dosis en un espíritu de difusión de confianza en la vacuna rusa.

Gustavo Valdés

El Gobernador de Corrientes fue el primer mandatario de la oposición que decidió vacunarse. Lo hizo el 29 de diciembre y despertó reacciones cruzadas en Juntos por el Cambio.

El proceso de vacunación con el segundo componente de la vacuna Sputnik V ya está en marcha en #Corrientes. Junto al personal de primera línea del Hospital de Campaña Hogar Escuela, recibimos la dosis complementaria para obtener inmunización a largo plazo contra el COVID-19. pic.twitter.com/8JQG5hzVSD — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) January 21, 2021

Jorge Capitanich

El Gobernador de Chaco, de 56 años, también fue de los primeros dirigentes del oficialismo en vacunarse.

En un día muy especial iniciamos la campaña de vacunación contra el Covid-19.



Las primeras 3.600 dosis de la Sputnik-V ya fueron distribuidas en nuestra provincia y empiezan a aplicarse en forma simultánea en Resistencia, Sáenz Peña y Castelli al personal de salud. pic.twitter.com/H8P5YmzrOQ — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) December 29, 2020

Gustavo Bordet

El 19 de enero, el Gobernador de Entre Ríos, de 58 años, recibió la primera dosis de la vacuna.

Me sumé con absoluta confianza y convicción al plan de inmunización que puso en marcha el gobierno de @alferdez. Mi agradecimiento al equipo de salud que lucha en la trinchera diaria contra esta pandemia. pic.twitter.com/Ds7GrLllOX — Gustavo Bordet (@bordet) December 30, 2020

Raúl Jalil

El Gobernador de Catamarca, de 57 años, también fue parte del grupo de mandatarios que se vacunó el 29 de diciembre.

Recibí la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 junto al personal de salud local y equipos del hospital Malbrán. Agradezco al presidente @alferdez y su equipo por el trabajo realizado juntos este año, y por las gestiones para que Argentina tenga una vacuna disponible. pic.twitter.com/xeXWQHutAy — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) December 29, 2020

Arabela Carreras

La gobernadora de Río Negro dio marcha atrás con su idea inicial y decidió vacunarse a mediados de enero. Carreras, de 51 años, es de las mandatarias más jóvenes.

Esta mañana me aplicaron la dosis de la vacuna contra el COVID- 19. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de la salud por su gran compromiso y en especial a las enfermeras de Allen que me recibieron muy atentamente. pic.twitter.com/XPJm3BZsBv — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) January 13, 2021

Juan Schiaretti

El Gobernador de Córdoba, de 71 años, está dentro de los grupos de riesgo por la edad y se decidió aplicar la vacuna tras una recomendación del Comité Asesor de Científicos.

Por recomendación del Comité Asesor de Científicos y del @minsaludcba, el gobernador @JSchiaretti se aplicó la vacuna contra el coronavirus en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos. pic.twitter.com/zfrBNcdPqu — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) February 5, 2021

Ezequiel Galli

De los casos más curioso ya que el Intendente de Olavarría, de Juntos por el Cambio, tiene tan solo 40 años. Es de los jefes municipales más jóvenes que se haya vacunado. No tiene condiciones de salud previas que lo incluyan entre los pacientes de riesgo.

Llegaron 450 dosis de la vacuna #SputnikV al Hospital Municipal, y junto a Germán Caputo fuimos los primeros en vacunarnos en nuestro nosocomio.



Es muy importante esta vacunación. En Olavarría ya se aplicaron más de 500 dosis al personal de salud. pic.twitter.com/7DM1Unbziz — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) January 11, 2021

Sebastián Ianantuony

El Intendente de General Alvarado, del Frente de Todos, es el más joven en vacunarse. Tiene solo 37 años y su caso tomó notoriedad ya que dio positivo de coronavirus a los 10 días de haber recibido la primera dosis.

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗼𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝗽𝘂𝘁𝗻𝗶𝗸 𝗩 💉



Tuve la oportunidad de darme la segunda dosis de la vacuna. Más allá de haber atravesado el covid-19, con la vacuna se puede evitar volver a reincidir.



Para inscribirte ingresá a este link:https://t.co/x9VldzjcWb pic.twitter.com/QWBzTl1qVE — Sebastián Ianantuony (@sebaianantuony) February 10, 2021

Julio César Marini

El intendente de Benito Juárez, también del Frente de Todos, tiene 64 años y está próximo a los grupos de riesgo por edad.

Hoy recibí la primer dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19, en el Hospital Municipal “Eva Perón” del Ente Descentralizado Dr Alfredo Saintout.



Opte por colocarmela ya que tengo absoluta confianza en esta vacuna y en todas las que cuenten con la aprobación de la ANMAT. pic.twitter.com/0jYXmhtiWu — JULIO CÉSAR MARINI (@JULIOMARINI1) January 28, 2021

Juan Benedicto Vázquez

En medio de un escándalo por la falta de vacunas, el diputado Vázquez decidió vacunarse en Santa Cruz. Recibió la primera dosis el 6 de febrero y fue incluido en el grupo de “18 a 59 años con factores de riesgo” pese a que no se terminó de vacunar a todo el personal de la salud.