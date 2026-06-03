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UN MAR DE LÁGRIMAS

El desconsolado video de Danelik de Gran Hermano que se volvió viral: "Me hacen estallar"

Conmovida por el respaldo de sus fanáticos, la ex participante de Gran Hermano reaccionó al impactante operativo que se gestó en redes para lograr su regreso al reality. Pese a la campaña, no consiguió volver. Mirá.

3 jun 2026, 10:40
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El desconsolado video de Danelik de Gran Hermano que se volvió viral: "Me hacen estallar"

La emoción de Danelik quedó expuesta en las redes sociales luego de publicar un video que rápidamente se viralizó entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La ex participante del reality compartió un sentido mensaje en TikTok donde, entre lágrimas, agradeció el enorme respaldo que viene recibiendo por parte de quienes la acompañan desde su paso por el programa.

La influencer trans oriunda de Tucumán no pudo contener las lágrimas al referirse a la campaña impulsada por sus fanáticos, quienes durante los últimos días se organizaron para pedir su regreso al exitoso ciclo de Telefe.

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Visiblemente movilizada por las muestras de cariño, Danelik les dedicó unas palabras a quienes se manifestaron en las redes sociales con la intención de verla nuevamente dentro de la casa más famosa del país.

“Me hacen estallar. Muchas gracias por todo el apoyo. Ustedes hacen todas estas cosas, lo hacen visible y tienen ganas de que yo vuelva”, expresó con la voz quebrada mientras registraba el momento para sus seguidores.

Luego, profundizó sobre lo que significó para ella la repercusión que tuvo la campaña digital y el esfuerzo de sus admiradores para que su nombre volviera a tomar fuerza dentro del universo del reality.

“Estuvieron haciendo tendencia en X. Eso me conmueve un montón, que se sigan moviendo por mí”, agregó la ex jugadora, agradecida por el constante acompañamiento.

Todo comenzó durante la madrugada del 2 de junio, cuando numerosos seguidores de Gran Hermano Generación Dorada lanzaron una fuerte movida en redes con el objetivo de conseguir que Danelik tuviera una nueva oportunidad en el certamen.

La expectativa aumentó notablemente después de que Santiago del Moro anunciara que una nueva participante ingresaría al juego tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana y la expulsión de Lola Tomaszeuski.

A partir de ese anuncio, muchos espectadores comenzaron a especular con la posibilidad de que la elegida fuera Danelik, una de las concursantes que logró generar un importante nivel de adhesión entre buena parte del público.

Sin embargo, el desenlace fue otro. Desde la producción de Telefe decidieron incorporar a Alejandra Majluf, quien finalmente ocupó el lugar vacante dentro de la competencia.

La determinación provocó desilusión entre los seguidores de la tucumana, que inmediatamente utilizaron las redes para expresarle su apoyo y reclamar una nueva oportunidad para ella.

“Ojalá que vuelva Danelik, siempre estamos apoyándote y merecés volver”, escribió una usuaria. Otro seguidor sumó: “Vamos a etiquetar todos a Gran Hermano, ella merece su Golden Ticket”. A esos mensajes se agregaron muchos otros como “Te amamos” y “Dane, te amo. Se me hace muy injusto que no hayas entrado todavía”, reflejando el cariño que continúa despertando entre los fanáticos del programa.

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Cuál fue la reacción de Andrea del Boca ante el ingreso de Alejandra Majluf a Gran Hermano Generación Dorada

La llegada de Alejandra Majluf a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) resultó uno de los ingresos más esperados por los seguidores del reality y no pasó desapercibida dentro de la casa. Entre las distintas reacciones que provocó su desembarco, una de las más comentadas fue la de Andrea del Boca, quien se mostró feliz por verla incorporarse al juego y le expresó su cariño apenas la vio ingresar.

La participante se sumó oficialmente al programa luego de la salida de La Bomba Tucumana. Durante varios meses, el nombre de Alejandra había circulado como una de las figuras con mayores chances de ocupar un lugar en la competencia, expectativa que finalmente se concretó en la última gala.

Manteniendo el perfil enigmático que caracterizó su presentación, la nueva jugadora realizó un ingreso particular. Primero apareció su equipaje en la entrada de la vivienda y recién instantes después atravesó la puerta principal, sin brindar demasiadas pistas sobre quién era.

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Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando recorrió el pasillo de acceso y se encontró cara a cara con Andrea del Boca. El reencuentro estuvo cargado de emoción y quedó reflejado en el afectuoso abrazo que compartieron, acompañado por besos y gestos de cercanía que evidenciaron la alegría de volver a verse.

La sorpresa dentro de la casa fue aún mayor porque varios de los participantes no lograron identificarla de inmediato. Entre el cambio de imagen y el misterio que envolvió su entrada, algunos tardaron varios segundos en darse cuenta de quién era. Cuando finalmente descubrieron su identidad, las expresiones de asombro y entusiasmo no tardaron en aparecer.

Antes de cruzar la puerta e incorporarse al reality, Alejandra Majluf explicó qué la motivó a aceptar el desafío y señaló: “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”.

majluf y del boca

     

 

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