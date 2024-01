Por el paro de la CGT, el Gobierno pisa los sueldos y demora la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo

Admiten que la idea es esperar para tomar una decisión para después del paro general ratificado por la CGT.

En las últimas horas, el clima se tensó aún más ante la amenaza de gobernadores e intendentes del peronismo y de movimientos sociales de izquierda, de convocar a movilizaciones en todo el país el próximo miércoles 24, para rechazar el DNU que desregula la economía e impulsa una reforma laboral, frenada por ahora por la Justicia.

En el Gobierno admiten la demora por el clima conflictivo imperante, incluso entre empleados de la Casa Rosada y de distintos organismos públicos en los que la administración de Javier Milei, realiza auditorías internas para definir el nivel de recorte, no solo del pago de horas extras sino de la reducción masiva de la planta de personal.

Un ejemplo fue dado por el secretario de Comunicación de Presidencia, Eduardo Serenellini, quien dijo haber encontrado 500 empleados, muchos de ellos contratados en el último año de gestión de Alberto Fernández, y a quienes les renovaron los contratos hasta junio de 2024, y ya anunció que solo se arreglaría con 50.

Distinta es la situación de los mozos de la Casa Rosada, que cumplen funciones y luego de las protestas de la semana pasada, el Gobierno dio marcha atrás con la medida y firmó el pago de horas extras cuestionadas. Sin embargo, el arreglo fue provisorio y no se sabe qué va a pasar en febrero, cuando la SIGEN termine las auditorías en todos los organismos y empresas del Estado.

El gobierno apunta a desafectar a cientos de miles de empleados que no cumplen funciones específicas y considera ñoquis del Estado, mientras que los gremios de ATE y UPCN se declararon en estado de asamblea y promueven su adhesión al primer paro general contra el gobierno de Milei.

Pero cerca del secretario de Trabajo, insisten en que no está cortado el diálogo con los sectores gremiales y ratifica el plan del gobierno de seguir avalando las negociaciones paritarias, sector por sector, entre privados y con los gremios estatales.

¿Cuándo debía reunirse el Consejo y de cuanto es hoy el Salario Mínimo?

La última reunión del Consejo del Salario Mínimo fue durante el gobierno anterior de Alberto Fernández y según el organigrama previsto y las promesas del nuevo gobierno de Javier Milei, apenas asumió, el Consejo del SMVM debería haber sido convocado en diciembre para definir los valores de los primeros meses de 2023.

El SMVM actual en Argentina para trabajadores mensualizados asciende a $ 156.000 (brutos) tras absorber el tercer tramo de actualización del 8,5% correspondiente a la suba del 32% definida en septiembre.

Pero en medio de la transición y el reacomodamiento de funcionarios y las demoras en definir el nuevo organigrama del gabinete nacional, el Gobierno había prometido convocarlo para los primeros días de enero, con el correr de las semanas, lo pospuso para después del 20 de enero, pero ahora admite que en medio del paro de la CGT, no hay fecha de convocatoria oficial definida.

Con la intención de pactar un incremento "considerable", según subrayó días atrás el secretario de Trabajo, Omar Yasín, la revisión además definirá de forma directa e indirecta distintas prestaciones sociales liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, plus para jubilados y pensionados y Programa Acompañar, entre otros.

cavalierijpg Armando Cavalieri junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín (Foto: Red social "X" Sandra Pettovello)

La próxima actualización del SMVM impactará directa e indirectamente sobre cuatro prestaciones sociales liquidadas por ANSES tales como el Plus para Jubilados y pensionados (según la Ley 27.426 aprobada en diciembre de 2017, aquellos beneficiarios que no hayan accedido al sistema por moratoria percibirán un monto extraordinario para equiparar el piso de la mínima con el 82% del Salario Mínimo); Programa Acompañar (el 100% del valor del SMVM), AUH y AUE (las aspirantes a cobrar en febrero 2024 no deberán registrar ingresos superiores al valor del SMVM).

Entre los vaivenes de la inflación que arrastra la pérdida del poder adquisitivo los salarios desde el año pasado, el salario mínimo tuvo un incremento del 151,8% frente a una inflación de 2023 que se calculó en el 211%.

La pérdida rozó el 20 %, admiten en el oficialismo, sin contar los efectos de la liberación de precios de la canasta básica en lo que va de enero, que según cálculos oficiales, podría superar el 25 %.

Según el INDEC, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1% en diciembre, y una familia necesitó $500.000 para no ser pobre, lo que equivale a tres salarios mínimos.