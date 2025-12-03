La dura reacción de Marixa Balli ante la incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity: "Es..."

Consultada sobre supuestas conversaciones de Yanina en las que la criticaba, respondió: "Sí, sí. Fuerte, pero bueno, no importa. Yo sé cómo es este ambiente".

Ante la repregunta sobre cómo es ese ambiente, explicó: "Es especial, va para donde tiene que ir. Es así, no sé si hay una amistad. Yo para decir algo feo de alguien, tengo que estar realmente segura. Y si esa persona me encara, tengo que estar segura de que le voy a decir: 'Sí, pienso eso de vos'".

Sobre la imagen que tiene de Latorre, Balli fue clara: "Es especial. Yo considero que es excelente lo que hace, súper profesional. Cada uno tiene su forma de ser también".

Cuando le preguntaron si la situación le había dolido o molestado, reconoció: "Y hay cosas que me molestaron en su momento, cada uno sabe por qué".

De todas formas, aclaró que no hubo un quiebre definitivo: "No terminó mal la relación, porque todos nos podemos equivocar y todos podemos pensar de una manera".

Respecto al reencuentro en el programa, aseguró: "Yo voy a estar en mi mundo porque yo estoy reconcentrada en el programa. Y creo que todos estamos reconcentrados. Acá no hay figuras, no hay estrellas, acá somos todos participantes y de esa manera nos llevamos todos. Es un programa que no te da tiempo a pensar en el otro o en una estrategia para con el otro. No sabés la dinámica que tiene este programa, no es fácil".

Por último, sobre su vínculo con Yanina, Balli cerró: "Ella hizo su aclaración en su momento en el aire. Uno sabe lo que recibe, uno sabe lo que escucha, uno sabe con quién habla. Yo también me he reunido, he hablado y he planteado cosas. Entonces, yo escucho a todos y saco mi propia conclusión, porque si algo tengo que utilizo mucho la lógica y no me considero una chica de poco cerebro. No como vidrio. La tengo reclara en muchísimas cosas. Cada uno va a quedarse, ella con su verdad, que ella sabrá cuál es la verdad y yo me quedaré con mi verdad. Lo que menos me interesa es entrar en conflictos porque no forma parte de mi vida. O sea, cuando la gente no forma parte de tu vida, tampoco te molesta".

Por qué se pelearon Yanina Latorre y Marixa Balli

El conflicto entre Yanina Latorre y Marixa Balli no es nuevo y tiene su origen en las internas de LAM, el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito. Allí, Balli había regresado a la pantalla como angelita después de varios años alejada de la televisión, pero las diferencias comenzaron a hacerse notar.

En aquel entonces, la morocha expresó su disgusto porque no fue tenida en cuenta para reemplazar a De Brito cuando sufrió una lesión. La producción eligió a otro conductor interino y esa decisión generó un fuerte malestar en ella. Molesta, Marixa optó por abandonar el grupo de WhatsApp de las angelitas y dejó en claro que no tenía interés en ocupar el rol de conductora del programa.

Yanina Latorre no dudó en hablar públicamente de esa situación y el tema derivó en un cruce en vivo entre ambas. Allí se planteó que Balli estaba enojada con la producción y que prefería mantenerse como panelista antes que asumir la conducción de un ciclo de chimentos.

Con el paso de las semanas, a mediados de agosto, Marixa Balli anunció su salida definitiva de LAM. En su versión, dijo que estaba atravesando una etapa de cambios personales, aunque poco después trascendió que su decisión respondía a un pase a Telefe, motivado también por su incomodidad con Latorre.

El último capítulo de esta historia se dio durante la entrega de los premios Martín Fierro, cuando Ángel de Brito la invitó a sumarse a la mesa de LAM y Balli rechazó la propuesta en vivo. Esa actitud provocó la reacción inmediata de Yanina, quien la cuestionó con dureza y la calificó de “desagradecida” por no valorar la oportunidad de regresar al programa que la había vuelto a poner en pantalla.