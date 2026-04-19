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Primer día de Javier Milei en Israel: visita al Muro de los Lamentos y reunión clave

El presidente Javier Milei inició su gira oficial en Israel con una visita al Muro de los Lamentos y mantendrá una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. La agenda incluye acuerdos, encuentros institucionales y su participación en el Día de la Independencia israelí.

Primer día de Javier Milei en Israel: visita al Muro de los Lamentos y reunión clave

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel y, en su primera actividad oficial, visitó el Muro de los Lamentos. Más tarde, mantendrá un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el inicio de una intensa agenda diplomática que se extenderá hasta el 22 de abril.

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Durante su estadía, el mandatario argentino participará de una serie de actividades políticas, institucionales y religiosas que reflejan el fortalecimiento del vínculo bilateral. En paralelo, el canciller Pablo Quirno encabezará reuniones con su par israelí, Gideon Sa’ar.

Tras la reunión entre Milei y Netanyahu, está previsto el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al, seguido por la firma de acuerdos y una declaración conjunta. La jornada concluirá con la participación del Presidente en la pregrabación de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl.

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Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará un discurso. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron.

El martes, el jefe de Estado participará de un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y asistirá por la noche a la ceremonia central por el Día de la Independencia israelí, que incluye el tradicional encendido de antorchas. Su regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para el miércoles por la mañana.

En paralelo a la agenda oficial, el Gobierno argentino buscará avanzar en temas sensibles como la cooperación judicial en el marco de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires. También se espera que se retome el debate sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una promesa que Milei reiteró públicamente y que podría concretarse durante 2026.

La gira se inscribe en una estrategia del oficialismo para profundizar la relación bilateral con Israel y marcar un cambio de rumbo respecto de administraciones anteriores.

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