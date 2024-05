¿Qué consecuencias puede traer que España haya retirado a su embajador de manera definitiva?

Este tipo de medida pone en evidencia una crisis en la relación bilateral, aunque no implica una suspensión de las relaciones diplomáticas. "No es una virtual suspensión. Las relaciones diplomáticas siguen normalmente. Lo que sí se pone en crisis es que la máxima autoridad no está presente en el país. Este llamado de atención señala una situación delicada en la relación entre los dos países, pero las embajadas continúan operando y los contactos diplomáticos siguen su curso", aclara Agustín Romero, especialista en Relaciones Internacionales de la UBA.