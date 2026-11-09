La dolorosa confesión de Marta Fort sobre crecer sin una mamá y el pedido de Gustavo Martínez que la marcó para siempre

Y recordó sobre ese tiempo: "Yo aprendí primero lo que es una pareja gay, aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal".
La charla con Gustavo Martínez que marcó a Marta Fort en su infancia
Marta Fort explicó cuál era el mensaje que le decía su padre Ricardo Fort durante la crianza y qué es lo que le aconsejó por su parte Gustavo Martínez intentando presevarla de los comentarios ajenos.
"Por ejemplo: mi viejo, cuando me tiene a mí al poquitito tiempo, estaba en pareja con Gustavo, mi padrino. Ahí él me decía: 'Vos decí que tenés dos papás'", dijo la joven sobre las palabras de Ricardo.
Sin embargo, confesó que Martínez le dio un mensaje totalmente distinto con el fin que no fuera centro de burlas en el colegio.
"Y después iba con Gustavo, mi padrino, y me decía: 'no, vos no me decís papá porque si ya bastante te pueden cargar porque no tenés mamá, más no te van a entender si decís tengo dos papás'", comentó la influencer.
"Eso habrá sido 2004-2006 ni siquiera estaba tan organizado el tema de ser gay. Me estaba safando del bullyng", observó Marta sobre aquellas palabras de Gustavo, quien fue un pilar en su vida de chica.
"Para ese momento mi viejo tenía a Gustavo como padrino mío, a Marisa que en ese momento era mi niñera y ahora es mi madrina. Tenía una niñera de noche también, estaba en un grupo que jamás me hizo faltar nada", concluyó a puro sentimiento.
Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años mientras que Gustavo Martínez murió en agosto de 2022 tras caer del piso 21 del departamento en Belgrano donde vivía.