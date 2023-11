¿Qué hay detrás del ofrecimiento de Milei a Daniel Scioli para que siga como embajador en Brasil?

Fuentes cercanas al embajador y ex precandidato presidencial del peronista Unión por la Patria, confirmaron los términos del acuerdo entre Scioli y Milei para darle continuidad a la relación bilateral, a partir de la asunción del nuevo gobierno argentino el 10 de diciembre, luego de que la canciller designada por el presidente electo, confirmara que lejos de los dichos de campaña, Milei no romperá relaciones con Brasil ni con China.

Cerca de Scioli indicaron a A24.com que Milei le pidió a Daniel que reconstruya el vínculo con Brasil, por eso las reuniones de estas últimas horas y el anuncio de Mondino de ofrecerle "la continuidad momentánea como embajador", que sin embargo, "dependerá de que sea refrendada por el voto del Cogreso".

Cerca del representante argentino ante Brasil durante el gobierno de Alberto Fernández, aclararon que Scioli "no tiene problemas en continuar en el Gobierno de Milei, "mientras le pidan por el país" y destacan que el exmotonauta y ex precandidato presidencial, que lleva 4 años de embajador ante Brasil, logró sobreponer el conflicto entre el ex presidente Jair Bolsonaro y Alberto Fernández e intentará hacer lo mismo con Lula y Milei.

"Daniel construyó cinco años y medio el vínculo con Brasil, no tiene problemas en quedarse para solucionarlo, mientras sea para resolver conflictos a la suya lo llamaron. No va a venirse con el vínculo roto, se quedará hasta que lo solucione, pero tampoco tendría problemas en quedarse si así fuera, señalan en el entorno del ex motonauta.

Sin embargo, fuentes libertarias consultadas por a A24.com aclararon que nunca hubo un ofrecimiento de otro cargo en el futuro gabinete y desmintieron los rumores sobre una secretaría de Turismo, cargo que Scioli ya ocupó en los gobiernos de los peronistas Carlos Menem primero, y porteriormente, en el de Néstor Kirchner.

Al encabezar un encuentro entre la UIA y unos 700 empresarios brasileños, Scioli destacó hoy que "Brasil es nuestro primer socio comercial y un muy importante proveedor para Argentina de insumos industriales", señaló el embajador en la red social X.

Dijo que "además, más del 60% de lo que los argentinos le vendemos a Brasil se compone de manufacturas industriales".

En este contexto, Scioli se refirió a la reunión que mantuvo hoy con la comisión directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA): "Su presidente, Daniel Funes de Rioja, destacó que la visita en el día de ayer de la futura canciller argentina, Diana Mondino, otorga al sector privado certidumbre y previsibilidad en esta nueva etapa para lograr la mayor armonía posible entre nuestros países, estrechamente ligados geográfica e históricamente", afirmó el embajador.

Agregó que "también junto a la UIA nos reunimos en Brasilia con la Confederación Nacional de la Industria de Brasil y el resto de las organizaciones empresariales en el Foro Empresarial del Mercosur".

Esta mañana, la designada canciller Diana Mondino afirmó que "la voluntad" del gobierno a cargo del presidente electo Javier Milei es que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, "siga" en funciones, y consideró un "disparate mayúsculo" que vayan a cortarse las relaciones con el país limítrofe.

¡Bienvenida @DianaMondino a Brasil!

Ahora, en Itamaraty junto con el Canciller de Brasil, Mauro Vieira y el Embajador de Brasil en nuestro país, Julio Bitelli.



— Daniel Scioli (@danielscioli) November 26, 2023

Y señaló que "mientras eso ocurra, esperemos que Scioli pueda seguir en comisión para que no queden truncas las situaciones en las que estaba trabajando".

La carta de Milei a Lula para invitarlo a su asunción el 10 de diciembre

Como parte de las reuniones con distintos sectores en el marco de la transición entre los gobiernos que finaliza Alberto Fernández y el que comienza Milei, la canciller designada por el presidente electo viajó a Brasil para distender relaciones e invitar personalmente a Lula a la ceremonia de asunción presidencial el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires.

Mondino viajó ayer a Brasil, donde se reunió y almorzó con el canciller Mauro Vieira, acompañada por Scioli. Allí trataron "muchos temas importantes para los cuatro países del Mercosur", consignó la designada canciller.

También señaló que Milei "jamás le dijo corrupto" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que, subrayó, "decir que vamos a cortar relaciones era un disparate mayúsculo". "No hay ninguna posibilidad de que los dos países trabajen separados o en disonancia", remarcó.

Mondino difundió la carta que le entregó al canciller de Lula da Silva al retuitearla en su cuenta en la red social X.