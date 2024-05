¿Qué implica para la Argentina que España haya "llamado a consulta" a su embajador?

Según el catedrático y especialista en política exterior de la UBA Agustín Romero, "el llamado a consultas es una facultad que tiene cada país de llamar a su embajador frente a alguna situación delicada". Esta acción permite al país retirarlo temporalmente sin una fecha límite (sin die) para su retorno.

"Cada país puede mandar a llamar a su embajador cuando lo crea necesario y lo puede restituir al país también cuando lo crea necesario", explica Romero En la práctica, esto implica que la máxima autoridad diplomática de un país no está presente en el país donde presentó sus cartas credenciales, dejando a cargo al segundo, que en general es un encargado de negocios.

Este tipo de medida pone en evidencia una crisis en la relación bilateral, aunque no implica una suspensión de las relaciones diplomáticas. "No es una virtual suspensión. Las relaciones diplomáticas siguen normalmente. Lo que sí se pone en crisis es que la máxima autoridad no está presente en el país". Este llamado de atención señala una situación delicada en la relación entre los dos países, pero las embajadas continúan operando y los contactos diplomáticos siguen su curso", aclara Romero.

El llamado a consultas del embajador español subraya una tensión significativa en las relaciones entre Argentina y España. "Es como un llamado de atención en la relación bilateral", sostiene Romero. Aunque las relaciones diplomáticas no se suspenden, la ausencia del embajador refleja una situación crítica que ambas naciones deberán abordar para intentar restablecer la normalidad en sus intercambios diplomáticos.

Rechazo opositor al conflicto

Desde la oposición salieron a criticar duramente este conflicto abierto con el Gobierno español. Entre ellos, el bloque de senadores de Unión por la Patria reclamó:

"En este viaje, el Presidente logró generar un nuevo conflicto diplomático con el gobierno de España, al atacar en términos personales al Presidente Pedro Sánchez y su esposa. Al mismo tiempo, aprovechó para descalificar toda idea que él considera socialismo, comprometiendo los intereses de la nación y poniendo en riesgo a nuestro pueblo".





También la UCR criticó la situación: "La Unión Cívica Radical exhorta al Gobierno nacional a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal".

El presidente del Frente Renovador y diputado nacional, Diego Giuliano, sostuvo: “El fanatismo ideológico del Presidente genera vergüenza ajena, mientras en Argentina hay despidos y recesión. El gobierno tuvo conflictos con Brasil, con Colombia con China y ahora con España que tiene inversiones por más de 15.000 millones de euros en nuestro país”.

El bloque Hacemos Coalición Federal también se plantó duro contra la política del Gobierno: "Desde Hacemos Coalición Federal instamos al Presidente a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo. En solo cinco meses el presidente Milei ha generado constantes crisis diplomáticas por su sesgo ideológico, por su fanatismo intolerante a unos ideales, incurriendo en repetidas descalificaciones a otros mandatarios que piensan distinto", plantearon.